Wkrótce będą nam rosły nowe zęby? To nie science fiction

Japońscy naukowcy pracują nad lekiem, który ma sprawić, że ludziom będą rosły nowe zęby. Do tej pory środek okazał się być skuteczny u myszy i fretek. Na 2024 roku zaplanowane są eksperymenty kliniczne, które sprawdzą, czy lek jest bezpieczny dla ludzi. Do powszechnego użytku lek może trafić już z końcem dekady.

Japońscy naukowcy z uniwersytetu w Kioto od lat pracują nad lekiem, który stymulowałby wzrost nowych zębów u ludzi. Testy na zwierzętach zakończyły się sukcesem. Teraz czas na kluczową fazę - eksperymenty kliniczne z udziałem ludzi.

Lek działa na myszach i fretkach

W 2018 roku lek okazał się być skuteczny podczas testów na myszach. Gryzoniom, którym podano środek, urosły nowe zęby. W tym samym roku badacze przeprowadzili również eksperymenty na fretkach, których zęby, zarówno mleczne, jak i stałe, są zbliżone do ludzkich. I w tym wypadku lek okazał się skuteczny.

Jak działa lek?

Większość ludzi posiada tzw. zawiązki zęba, dzięki którym rosną zęby mleczne i stałe. Zawiązki mają również potencjał na tworzenie kolejnych zębów. Zazwyczaj jednak do tego nie dochodzi i zawiązki z czasem znikają.



Naukowcy stworzyli lek oparty na przeciwciałach, które stanowią inhibitor białka powstrzymującego wzrost zębów. Innymi słowy, środek uwalnia zawiązki do wytwarzania nowych zębów.

Co dalej?

W lipcu 2024 roku rozpoczną się testy na zdrowych osobach dorosłych, a na 2025 rok zaplanowane są eksperymenty kliniczne na dzieciach w wieku od dwóch do sześciu lat, cierpiących na anodoncję. Choroba polega na braku części lub całości uzębienia, co prowadzi do niedorozwoju szczęki u dzieci. Test zakłada podanie jednej dawki leku w celu sprawdzenia czy wywoła to wzrost zębów.

Jeśli eksperymenty kliniczne potwierdzą, że lek jest skuteczny i bezpieczny, będzie mógł trafić na rynek około roku 2030. Środek nie będzie przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób cierpiących na anodoncję, ale również tych, które straciły zęby ze względu na wypadek czy próchnicę.

Ludzie jak rekiny i krokodyle

Wprowadzenie leku do powszechnego użytku będzie niewątpliwe medycznym przełomem. W królestwie zwierząt wymiana uzębienia nie jest jednak niczym niespotykanym. Zęby wymieniają m.in. gady czy rekiny. Krokodyle robią to średnio co 20 miesięcy.