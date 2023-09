Dwulatka odnaleziona w lesie. Spała na… swoim psie

W stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych dwuletnia dziewczynka przeszła sama boso prawie 5 kilometrów, a następnie zasnęła na swoim psie Hartleyu, angielskim springerze spanielu.

- Thea zniknęła ze swojego domu w wiosce Fairthorn wraz z dwoma psami podczas zabawy na podwórku. Poszukiwania trwały parę godzin - wyjaśniła CNN policja stanowa stanu Michigan.

- Mój szwagier i ja byliśmy w domu, on wyszedł do ogrodu, aby zawołać moją córkę, ponieważ nie miała na sobie butów. Kiedy zorientowałam się, że Thei nie ma, zaczęłam rozpaczliwie krzyczeć - oznajmiła matka dziewczynki.

W poszukiwaniu "psa-poduszki" i dwulatki

Matka i wujek dziewczynki zaczęli jej szukać. Po dwudziestu minutach postanowili wezwać policję.

Do poszukiwań Thei funkcjonariusze wykorzystali psy, zespoły poszukiwawczo-ratownicze oraz drony. W akcji pomagali również sąsiedzi. Około północy, przyjaciel rodziny, który pomagał szukać małej Thei, zauważył jednego z dwóch psów należących do rodziny Chase.

Finalnie dziewczynkę odnalazł jeden z funkcjonariuszy. Jego uwagę zwrócił pies z "tobołkiem" na grzbiecie.

- Nie dziwi mnie to, uwielbia te psy. Kiedy wróciła do domu, roześmiała się i z uśmiechem powiedziała do mnie: "Witam, mamo" – podsumowała pani Chase.

MayLan/dsk/ Polsatnews.pl