Kiedy przyciąć szałwię omszoną?

Pierwszą i zdecydowanie najważniejszą kwestią, od której należy zacząć, jest to, kiedy należy przycinać szałwię omszoną. Jak już zostało wspomniane, jest to roślina, która preferuje mocne cięcie. Prawidłowo wykonane przycinanie szałwii po kwitnieniu sprawia, że roślina zostaje pobudzona do wzrostu, a więc będzie bujniejsza, a tym samym piękniejsza. Co więcej, wówczas nie tylko wypuści nowe, zdrowe pędy, ale też zakwitnie ponownie jesienią. Cięcie wiosenne szałwii omszonej jest więc koniecznością.

Cięcie po kwitnieniu nie jest jedynym, które zaleca się wykonywać. Warto zadbać także o to, aby szałwię omszoną przyciąć, kiedy pojawią się przekwitnięte pędy lub takie, które są wysuszone. Wówczas „zwolni się” miejsce na to, aby roślina wypuściła kolejne, nowe i zdrowe pędy.

Nie każdy wie, że okres kwitnienia szałwii omszonej można przedłużyć właśnie dzięki przycinaniu rośliny. W tym celu należy na bieżąco usuwać przekwitnięte pędy – w bardzo krótkim czasie pojawią się wtedy nowe, a szałwia będzie cieszyć pięknymi kwiatami znacznie dłużej.

W przypadku tego kwiatu wykonuje się nie tylko cięcie wiosenne (po kwitnieniu), ale również i na jesień. Jak już sygnalizowaliśmy, szałwia omszona cięcie na zimę musi mieć wykonane radykalnie. Należy skrócić całą roślinę do wysokości mniej więcej 5–7 cm nad powierzchnią ziemi.

Dzięki temu bez problemu przetrwa ona nawet bardzo silne przymrozki, a wiosną zachwyci bujnymi pędami i pięknymi kwiatami. Warto także pamiętać, że to właśnie przycinanie jej jesienią sprawia, że roślina tak pięknie się rozrasta.

Dlaczego warto wykonywać cięcie szałwii omszonej?

Korzyści związanych z przycinaniem jest bardzo dużo. Wspomniane zostało, że mocne, wręcz radykalne cięcie rośliny sprawia, że szałwia pięknie odwdzięcza się na wiosnę. Ponadto regularne przycinanie pędów z kwiatami, które już przekwitły, pozwala w dość prosty sposób przedłużyć okres kwitnienia rośliny.

Nie można także zapominać o tym, że prawidłowo wykonane cięcie szałwii omszonej pozwala w bezpieczny sposób przezimować tej bylinie. Ważne jest jednak przede wszystkim to, aby przycinanie – niezależnie od tego, czy przeprowadzamy je na jesień, czy wiosną – zostało wykonane w prawidłowy sposób.

Niewłaściwe cięcie – np. pozostawienie zbyt dużej części rośliny nad ziemią w przypadku przycinania na jesień – może spowodować, że roślina nie przetrwa zimy. Co więcej, usuwanie kwiatów, które jeszcze nie przekwitły, również nie jest dobrym pomysłem, ponieważ w ten sposób nie wzmacniamy rośliny, a wręcz ją osłabiamy.

Cięcie szałwii omszonej – przydatne wskazówki

Skoro tak ważne jest prawidłowe wykonanie cięcia szałwii omszonej, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jak prawidłowo wykonać ten zabieg.



W przypadku cięcia wiosennego należy skrócić roślinę radykalnie i pozostawić tylko kępkę liści nieco ponad ziemią. Nie ma się czym martwić, roślina bardzo szybko wypuści nowe pędy, a także kwiaty. Przekwitnięte kwiecie ścina się wraz z całym pojedynczym pędem. Dzięki temu uzyskasz sporo przestrzeni, gdzie po pewnym czasie pojawią się nowe kwiaty.



Ważne jest jednak to, aby cięcie mające na celu przedłużenie okresu kwitnienia szałwii wykonywać w miarę regularnie. Wówczas jest znacznie większa szansa na to, że roślina odwdzięczy się nowymi kwiatami.

Pamiętaj też o tym, że cięcie szałwii omszonej nie tylko ma za zadanie pobudzać roślinę do wzrostu i zabezpieczyć ją przed zimą. Równie ważne jest to, że dzięki regularnemu, wykonanemu w prawidłowy sposób zabiegowi przycinania, bylina zachowa zwarty i ładny kształt oraz będzie wyglądała bardzo estetycznie np. jako ozdoba skalniaka.



Zaniedbanie tego zabiegu może przyczynić się do pojawiania się pustych „gniazd” wewnątrz rośliny, a co za tym idzie znacznego obniżenia jej walorów estetycznych. Co więcej, roślina, która nie będzie regularnie przycinana, może zwyczajnie obumrzeć.

