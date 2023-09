Ceny pszenicy i kukurydzy – mamy nowe prognozy! Co czeka rolników?

Warto rozpocząć od tego, że nie wszystkie wiadomości są złe dla rolników. Jak twierdzą analitycy, chociaż ostatnim czasie byliśmy świadkami drastycznych spadków cen na rynku zbóż, to jego tempo wyraźnie wyhamowało. I chociaż nie zapowiada się na wzrosty, to nie powinno dojść do dalszych spadków cen.

Jakie ceny zbóż w 3. kwartale 2023 roku i później?

Przedstawiciele Credit Agricole uważają, że pod koniec 2023 roku można będzie spodziewać się cen kukurydzy na poziomie 85 zł/t, a pszenicy 92 zł/t.

Pod koniec 2024 roku ceny mają wynosić odpowiednio 105 zł/t i 90 zł/t. Wszystko jednak zależy od warunków agrometeorologicznych na całym świecie.

Od czego zależy sytuacja na rynkach rolnych?

Sytuacja jest bardzo złożona, a pomocny w jej zrozumieniu będzie najnowszy raport Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA), który wykorzystany jest w analizie Credit Agricole. Widać w niej, jak poszczególne rynki krajowe zależne są od siebie.

Tamtejsi specjaliści spodziewają się m.in.:

niższych zbiorów jęczmienia (-6,4%),

niższych zbiorów pszenicy (-0,4%),

rosnących zbiorów kukurydzy (+5,1%).

Na kondycję globalnego rynku rolnego wpływa też skomplikowana sytuacja pogodowa w Europie, Ameryce Północnej i Australii. Sporym problemem jest też wojna na Ukrainie oraz ograniczenia, które nałożono na produkty rolne z Rosji. To kolejne zmienne, które mogą realnie wpłynąć na ceny.

Wysoka konsumpcja a niższe ceny

Ciekawym aspektem, na który powołują się analitycy Credit Agricole, jest wynikająca z raportu USDA zwiększona konsumpcja na rynku zbóż. Światowe zużycie w sezonie 2023/2024 ma zwiększyć się nawet o 1,5% w stosunku do ubiegłorocznego i wzrosnąć z 2235,7 mln ton do 2269,8 mln ton.

Wysoka konsumpcja nie uszczupli jednak światowych zapasów. Co wynikać ma ze spadku spożycia zbóż (598,2 mln przed rokiem wobec 595,3 mln ton w obecnym roku). To czynnik, który może – choć wcale nie musi – prowadzić do stabilizacji cen na rynkach lokalnych, w tym także i w Polsce.

Polsatnews.pl