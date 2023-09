Czosnek: Jaki nawóz stosować? Najlepsze warunki do uprawy

Czosnek ma wiele właściwości prozdrowotnych. Jest też nieocenionym dodatkiem do wielu potraw. Uprawa i nawożenie czosnku są jednak dość wymagające. Nie oznacza to jednak, że nie możemy podjąć się tego wyzwania. Własne, wyhodowane na działce lub w ogrodzie główki to z pewnością coś, o czym marzy wiele osób. Jak prawidłowo uprawiać tę roślinę?