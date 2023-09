W piątek wieczorem na scenie w Świdniku, na której przemawiał premier Mateusz Morawiecki wtargnęli dwaj mężczyźni z bannerem organizacji Extinction Rebellion i hasłem: "Ocieplanie to twoja robota".

Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i przekazani policjantom, którzy obstawiali to wydarzenie. - To się stało na samym początku, kiedy pan premier wchodził na scenę - powiedział rzecznik lubelskiej policji.

Zaraz po zatrzymaniu aktywistów Morawiecki odniósł się do wizyty nieproszonych gości. - Niestety, nasi przeciwnicy polityczni wybrali taką formę protestu, wybrali takie prowokacje. Widzimy to na coraz to kolejnych spotkaniach. Zachęcamy was do normalnego funkcjonowania. Tu przed chwilą ktoś próbował mnie zaatakować, ale dziękuje bardzo służbie za szybką i sprawną interwencję - skomentował.

Zatrzymani odpowiedzą za wykroczenie

Policja przewiozła zatrzymanych na komisariat. - Tam zostali wylegitymowani. Zostaną ukarani za wykroczenie - zakłócenie zgromadzenia. W tego typu sprawach kierujemy do sądu wniosek o ukaranie - powiedział nadkomisarz Andrzej Fijołek. Dodał, że najczęściej takie przypadki kończą się grzywną. Mężczyznom nie grozi więzienie.

- Jeszcze tego samego dnia zostali zwolnieni do domu - dodał policjant.

— Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) September 23, 2023

Jak dalej przekazał, zatrzymani to 44-latek z Warszawy oraz 19-latek z woj. warmińsko-mazurskiego. Z ustaleń policji wynika, że byli członkami grupy aktywistów, którzy specjalnie przyjechali do Świdnika.

Extinction Rebellion jest międzynarodowym ruchem wykorzystującym akcje obywatelskiego nieposłuszeństwa, żeby wymusić na rządach działania zapobiegające zmianom klimatu, zanikaniu bioróżnorodności czy masowemu wymieraniu gatunków.