- Oni mają ukryte plany, ukryte zamierzenia, schowane intencje. Oni chcą tutaj przyciągnąć setki tysięcy nielegalnych migrantów z całego świata. Zobaczcie, co się dzieje na Lampedusie, oni chcą z Polski zrobić drugą Lampedusę - mówił Mateusz Morawiecki. W trakcie spotkania z mieszkańcami Ełku polityk przestrzegał przed powrotem do władzy Koalicji Obywatelskiej.

Jednym z tematów przemówienia szefa rządu były pytania referendalne, a w szczególności kwestia przyjęcia migrantów.

Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego siły opozycyjne namawiają do zrezygnowania z wzięcia udziału w referendum, ponieważ nie chcą przyznać, że gotowi są do zaakceptowania programu z Brukseli.

Prezes Rady Ministrów w wystąpieniu przestrzegł Polaków przed wyborem opozycji.

- Nie dajmy sobie w Polsce wdrożyć planów PO, bo obudzicie się, drodzy rodacy, w zupełnie innym państwie. Ostrzegam przed tym - stwierdził Morawiecki.

Premier: Donald Tusk był jak złodziej

W wystąpieniu przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że zbliżające się wybory parlamentarne będą decyzją Polaków - "czy chcą, by kraj nadal się rozwijał, tak jak było to przez ostatnie osiem lat".

- Mamy do czynienia z zasadniczym wyborem: albo Polska, która rozwija się równomiernie, szybko, dostatnio, albo Polska dla wybranych: silna dla silnych - mówił.

Premier Morawiecki poprosił także o pełną mobilizację osób popierających rząd, by te odparły "kłamstwa i propagandę", która stosowana jest przeciwko nim.

- Bo te kłamstwa i propaganda to jedyna broń drugiej strony. Dzisiaj chcę tutaj z Ełku przestrzec wszystkich Polaków przed powrotem tego zła, które się pleniło przez wiele lat przed 2015 r. Nie wszystko było złe, ale władza, władza liberałów Tuska była z gruntu zła. Sam Tusk był jak złodziej, nic wam nie da, a wszystko wam zabierze. I strzeżcie się go, strzeżcie się go, bo ten farbowany lis może wrócić z powrotem tylko po to, by zwykłym ludziom żyło się gorzej - powiedział.

- On rządzi dla elit, on rządzi dla tych bogatych i dla tych z zagranicy, dla Niemców, dla Berlina, dla Brukseli. I taki jest świat, który buduje pan Tusk, nie możemy na to pozwolić - dodał.