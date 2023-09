- Powrót Tuska to powrót Polski na zeszyt - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki, przypominając rządy PO. Mówił o "pracy za 5 złotych", "wyprzedawaniu Polski" i "stosunku Donalda Tuska do Rosji". W środę w Polskę ruszył "PiSbus".

Mateusz Morawiecki rozpoczął w środę rano nową akcję wyborczą PiS. - Nazywamy tę akcję, akcją również 10 mln ulotek, pakietów informacyjnych, dlatego, że chcemy dotrzeć do 10 mln ludzi. Dotrzemy do Polaków ponad głowami mediów III RP, a to jest niezwykle ważne, ten bezpośredni kontakt jest absolutnie kluczowy - powiedział.

"Powrót Tuska to powrót Polski na zeszyt"

- Ponad 10 mln ludzi głosowało w wyborach na prezydenta Andrzeja Dudę, a ponad 8 mln ludzi głosowało na PiS. I zdajemy sobie sprawę z tego, jak potężne kryzysy dotknęły Polskę przez ostatnie cztery lata. Ale mamy również nadzieję, że poprzez bezpośrednio kontakt z Polakami, poprzez pokorne wyciągnięcie ulotki do każdego z wyborców, rozmowę, poddanie się również krytyce, bo po są te spotkania, aby pokazać, co się udało zrobić, ale także wysłuchać słusznych słów krytyki - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jak dodał, PiS poprzez swoją akcję chce przypomnieć, "jak wygląda praca za Tuska". - Praca po 4 lub 5 złotych. Chcemy przypomnieć, jak wyglądała praca do 67 roku życia. Jak wyglądał plan wpuszczania nielegalnych imigrantów masowo do Polski. Przypomnieć o stosunku Tuska do Rosji. O tym, jak wielkim zagrożeniem jest powrót rządów PO - wymieniał premier.

Premier: Stawka tych wyborów jest ogromna

- Stawka tych wyborów jest ogromna. Teraz wchodzi na ekrany film a Agnieszki Holland - to przygotowanie do demontażu muru na granicy z Białorusią - mówił i podkreślił: -I z tym filmem oni wychodzą zagranicę. Nie tak dawno temu poseł PO przyznał, że trzeba przyjąć kilka tysięcy nielegalnych imigrantów.

Zdaniem premiera już teraz widać, jaki jest "prawdziwy program wyborczy PO". - Oni już teraz mówią o prywatyzacji PKO SA, PKO BP. Przyjaciel Tuska mówił ostatnio o prywatyzacji Orlenu. My to nazywamy wprost: wyprzedażą - powiedział.

PiSbus rusza w Polskę

Mateusz Morawiecki rozpoczął akcję wyborczą PiS. Po przemówieniu udał się do PiSbusa, żeby ruszyć w Polskę na spotkania z mieszkańcami.

"10 milionów Polaków, tysiące miejscowości, rozmów i uściśniętych dłoni - to mamy w planach na trasiePiSbusa" - ogłosił na swoim Twitterze.

