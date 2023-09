Wysokie ceny biletów nie odstraszyły turystów. Za to unikalne wystawy przyciągnęły ich tłumniej niż rok temu. Do połowy września Wawel odwiedziło blisko dwa miliony zwiedzających. Wynik to nowy rekord.

Po zamieszaniu z wejściówkami Wawel pobił rekord. Do połowy września odwiedziło go prawie dwa miliony turystów. To o 200 tysięcy więcej niż w całym ubiegłym roku. Turystów nie odstraszają ani wydatki, ani długie kolejki. Do zabytku przybywają często całymi rodzinami, a powody mają różne.

- Przede wszystkim pokazać dziecku historię. To jedno z kluczowych miejsc, które przynajmniej raz w roku warto odwiedzić - powiedział turysta z Poznania w rozmowie z Polsat News.



"Być w Krakowie i nie być na Wawelu?", "Dla dzieciaków jest coś i dla dorosłych", "Przyciąga sentyment" - twierdzą przyjezdni.

WIDEO: Nowy rekord na Wawelu

Urszula Wolak-Dudek, rzeczniczka prasowa Zamku Królewskiego na Wawelu, przekazała, że codziennie sprzedawanych jest tam pół tysiąca biletów rodzinnych. - Zdecydowanie historyczna frekwencja - stwierdziła.

Wawel ustanowił nowy rekord. Najwięcej zwiedzających w historii

Według pracowników zamku Wawel przeszedł ogromną metamorfozę przez minioną dekadę.



- Dzisiejszy turysta jest bardziej wymagający, ma większe oczekiwania, szuka czegoś bardzo zindywidualizowanego, wyjątkowego - podała Aleksandra Schoen-Żmijowska, kierowniczka Organizacji Ruchu Turystycznego.

Dla tych turystów Wawel organizuje festiwale i zajęcia edukacyjne, posiada także strefę odpoczynku – na wzgórzu przy Wawelu ustawiane są leżaki. Z kolei do środka zwiedzających przyciągają wystawy tymczasowe. Unikalną wystawą jest np. Obraz Złotego Wieku. W jej skład wchodzi 450 przedmiotów sprowadzonych z muzeów i bibliotek z całego świata.



- To największa w historii zamku królewskiego na Wawelu wystawa mówiąca o wspaniałym szesnastym stuleciu w Rzeczpospolitej - zaznaczył prof. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku.