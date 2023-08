RCB ostrzega przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, które dotkną wschodnią połowę Polski w nocy z wtorku na środę. Ostrzeżenia skierowane zostały do mieszkańców woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Burze z gradem i silny wiatr mogą spowodować przerwy w dostawie prądu.

‼Alert RCB - ⛈burze z gradem i silny wiatr‼

Uwaga! Dziś, w nocy i rano (29/30.08) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr.”



SMS-owe ostrzeganie - Alert RCB zostało uruchomione we wschodniej połowie kraju. pic.twitter.com/SVIhPqYZsR — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) August 29, 2023

"Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - podano w wiadomości SMS, która trafiła do mieszkańców.

Jak informuje IMGW, we wschodniej połowie kraju zaznacza swój wpływ front atmosferyczny, który rozdziela upalne powietrze zwrotnikowe na wschodzie od chłodniejszego, polarnego, morskiego, na zachodzie.

Opady na wschodzie i południu kraju mają oscylować między 20 do 35 mm. W trakcie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 100 km/h.

Ostrzeżenia IMGW

Na wtorek ostrzeżenia 1. i 2. stopnia wydało także IMGW.

"Na zachodzie obszaru ostrzeżeń prognozowane są opady od 15 do 25 mm i porywy wiatru do 75 km/h, na wschodzie natomiast opady mogą sięgać 40 do 50 mm, a porywy wiatru do 110 km/h" - czytamy.

Na zachodzie obszaru ostrzeżeń prognozowane są opady od 15mm do 25mm i porywy wiatru do 75km/h, na wschodzie natomiast opady mogą sięgać 40mm do 50mm, a porywy do 110km/h.https://t.co/w6SZa3Xt38 pic.twitter.com/DZfTY9Jdl6 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 29, 2023

ap/polsatnews.pl