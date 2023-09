Sezon urlopowy się kończy, uczniowie wrócili do szkół, ale wakacje w pogodzie jeszcze się nie kończą. Po sierpniowych ulewach synoptycy przynoszą dobre wieści. Najbliższy wrześniowy tydzień ma być wyjątkowo ciepły i słoneczny, Polskę ominą również deszcze.

Po kapryśnym, deszczowym sierpniu synoptycy mają dobre wieści. Nadchodzący tydzień września ma przynieść stabilną pogodę bez opadów, a także wysokie temperatury w całej Polsce. W weekend niewykluczone są nawet upały.

Wyże nad Polską. Z zachmurzeniem, ale bez deszczu

Pogodna aura będzie zasługą wyżów. Jak podał IMGW, wyż Oleńka ustabilizuje sytuację na polskim niebie do środy, a później nad kraj nadpłynie wyż znad południowej Skandynawii.

Powietrze polarne morskie, napływające początkowo z północnego zachodu, będzie stopniowo transformować się w suchszą i cieplejszą masę powietrza. Na niemal bezdeszczową pogodę możemy liczyć co najmniej do połowy przyszłego tygodnia i nie zmienią tego pojedyncze chmury, które zjawią się na niebie.

Temperatura w ciągu najbliższych dni będzie rosnąć. W nocy z poniedziałku na wtorek najcieplej będzie na północnym zachodzie - 15 stopni w Kołobrzegu - a najchłodniej w Zakopanem - 8 stopni.

Ciepły wrzesień. Weekendowy upał w Polsce

We wtorek w całej Polsce pojawi się słońce, temperatura w ciągu dnia będzie wahać się od 22 do 26 stopni Celsjusza. Środa i czwartek przyniosą jeszcze wyższe temperatury - nawet 29 stopni w zachodniej części kraju, a 26-27 stopni Celsjusza w pozostałych regionach.



Weekend nad całą Polską będzie już upalny - możemy liczyć na około 29-30 stopni Celsjusza na obszarze całego kraju. Co prawda w sobotę nad północno-wschodnią Polską zachmurzenie może być większe, lecz wtedy również nie należy obawiać się deszczu.

Przez cały nadchodzący tydzień spodziewamy się w Polsce spokojnej, praktycznie bezdeszczowej pogody Będzie coraz cieplej, a w weekend nawet upalnie W nocy i rano miejscami będą występować mgły, Sytuację taką do środy zapewni nam wyż z centrum nad Polską

➡️https://t.co/dbOKonkD49 pic.twitter.com/UOev93B8fz — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 4, 2023

Jak przestrzega serwis twojapogoda.pl, noce i wczesne poranki będą bardzo rześkie. W pierwszej połowie tygodnia temperatura rano będzie wahać się od 10 do 13 stopni, a później od 13 do 17 stopni Celsjusza. Jak informuje IMGW, w nocy i rano miejscami będą występować mgły. Wiatr będzie osiągać w porywach prędkość około 25 km/h.

Ostatnia szansa na letnie wycieczki?

Ciśnienie na barometrach będzie przez cały tydzień utrzymywać się na korzystnym poziomie 1010-1025 hPa. Dodatkowo stan jakości powietrza powinien być bardzo dobry.

Nadchodzące ciepłe dni to świetna okazja na zaplanowanie ostatnich wakacyjnych aktywności - rowerowych i górskich wycieczek albo wypadów nad wodę.

