Polityk PiS o Agnieszce Holland: Elita polskiego genu targowicy

Jednym z tematów programu prowadzonego przez Agnieszkę Gozdyrę była zbliżająca się premiera filmu "Zielona granica" w reżyserii Agnieszki Holland.

Według polityków partii rządzącej, dzieło ma za zadanie szkalować funkcjonariuszy Straży Granicznej pokazując ich pracę w wyjątkowo negatywnym świetle.

Biorący udział w dyskusji europoseł PiS Bogdan Rzońca określił osoby zgadzające się z narracją filmu jako posiadające "gen targowicy".

- Pani Holland jest niestety w tej elicie polskiego genu targowicy. To nie jest moje zmartwienie, podkreślam, artysta ma prawo ekspresji, artysta ma prawo się wypowiadać. A ja mam prawo, jako widz, jako ojciec, jako dziadek, wujek, członek partii politycznej, mówić co pokazują w tym filmie - stwierdził.

- Pan powiedział, że Agnieszka Holland jest zdrajczynią? - dopytywała prowadząca.

- Nie, ja powiedziałem krótko, że gen targowicy jest w polskich elitach. Mam na myśli panią poseł, pana posła, którzy są zupełnie po innej stronie, niż my patrioci - odpowiedział europoseł Rzońca.

Odbieranie patriotyzmu oponentom

Na słowa przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości zareagowali będący w studiu Marta Cisło i Dariusz Wieczorek. Zdaniem polityczki Koalicji Obywatelskiej, skandalicznym jest określanie swoich oponentów zdrajcami.

- Ja sobie nie życzę, żeby pan mnie nazywał zdrajczynią. Pan poseł uważa, że jest jedynym Polakiem i osobą, która ma prawo czuć się obywatelem tego kraju. (...) Poseł partii rządzącej mówi, że wszyscy, którzy nie głosują na PiS są zdrajcami, tak to powiedział - mówiła.

Oburzenie słowami europosła Rzońcy wyraził także przedstawiciel Lewicy. Zdaniem Dariusza Wieczorka, partia rządząca uznaje obywateli za "własność".

- Nie sprowokuje nas pan i myślę, że widzowie ocenią to co pan zrobił. Traktujecie Polaków jak swoją własność, jak poddanych. Manipulujecie nami, za to wszystko poniesiecie konsekwencje - podkreślił.

