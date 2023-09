Domowy nawóz do pomidorów - 3 propozycje na naturalne odżywki do warzyw

Jaki nawóz do pomidorów zapewni obfite zbiory? O tym w dalszej części tekstu!

Domowe nawozy do pomidorów – dlaczego warto je stosować?

Domowe nawozy stanowią doskonały sposób na wykorzystanie odpadów organicznych z kuchni i ogrodu. Skorupy jaj, fusy z kawy, pozostałości po warzywach i owocach – to wszystko ma potencjał, by stać się wartościowym źródłem składników odżywczych dla roślin.

Bardzo ważnymi elementami naturalnych odżywek do pomidorów są:

azot – odgrywa kluczową rolę w stymulowaniu wzrostu zieleni i pędów, co jest istotne dla pomidorów w fazie wegetacyjnej;

fosfor – wspierający ukorzenianie się roślin, rozwój zdrowych kwiatów i owoców;

potas – przyczyniający się do wytworzenia zdrowych i smacznych owoców oraz zwiększenia odporności roślin na tzw. stresy środowiskowe.

Domowym sposobem na nawóz do pomidorów może być kompost wytworzony z resztek organicznych. Jest to odżywka bogata w składniki odżywcze i przede wszystkim – naturalna. Podobne właściwości może mieć wywar z warzyw i owoców pozostały po gotowaniu. Roztwór ze skorup jaj dostarczy roślinom wapnia ważnego do budowy zdrowych struktur komórkowych, a fusy z kawy zasilą je w azot i pomogą w regulacji pH gleby.

Co jeszcze przemawia za wyborem domowych odżywek do pomidorów? Przede wszystkim to, że są one ekologiczne i w pełni naturalne. Brak sztucznych dodatków sprawia, że nie skazimy gleby czymś, co w przyszłości mogłoby przeszkadzać w zdrowej uprawie. Redukcji ulega też liczba odpadów. Rozwiązania naturalne wspomagają prawidłowy obieg materii w przyrodzie.



Nawozy te można stosować poprzez dodawanie ich do gleby przed sadzeniem lub podlewając nimi rośliny. Roztwory, wywary czy kompost można rozcieńczać wodą, by dostarczyć pomidorom niezbędnych składników w odpowiednich proporcjach.



Wiesz już, że stosowanie naturalnego nawożenia pomidorów może przynieść uprawie wiele korzyści. Warto zainwestować w metody, które przyczynią się do zdrowego wzrostu, bujnego kwitnienia i obfitych plonów pomidorów w Twoim ogrodzie. Zatem, czym zasilić sadzonki pomidorów?

Domowy nawóz do pomidorów z drożdży

Stosowanie naturalnych nawozów jest doskonałym sposobem, by dostarczyć roślinom niezbędnych składników odżywczych w sposób przyjazny środowisku i pozbawiony szkodliwych substancji chemicznych. Jednym z najlepszych tego typu kompostów jest bardzo prosty do przygotowania nawóz z drożdży – pomoże roślinom rosnąć szybciej i zapewni obfitsze plony dzięki znajdującym się w drożdżach witaminom, wapniu, żelazie i magnezie.



Jak zrobić naturalny nawóz do pomidorów z drożdży? Można przygotować go na dwa sposoby – z wykorzystaniem fermentacji lub bez niej. Szybszą metodą jest zalanie kostki drożdży 10 litrami ciepłej wody. Całość trzeba wymieszać i poczekać około godziny, nawóz będzie gotowy.

Wersja powstała w wyniku procesu fermentacji wymaga dodatku cukru. Kostkę należy pokroić, zasypać szklanką cukru i pozostawić na około dwie godziny. Po tym czasie trzeba ją zalać 10 litrami ciepłej wody, wymieszać i odstawić. Po 7-10 dniach nawóz będzie gotowy, trzeba tylko pamiętać, aby roztwór rozcieńczyć, dodając szklankę nawozu do 10 litrów wody.

Jak zrobić domowy nawóz do pomidorów ze skórek bananów?

Ciekawą i ekologiczną metodą odpowiedzią na pytanie o to, czym nawozić pomidory domowymi sposobami, jest wykorzystanie skórek od bananów. Pomidory koktajlowe, z ich soczystymi i aromatycznymi owocami, mogą czerpać ogromne korzyści z tej naturalnej odżywki. Taki nawóz zabezpieczy roślinę i doda jej smaku. Skórka od bananów jest bogata w magnez, wapń, siarkę i kwas krzemowy. Będzie to znakomity nawóz zwłaszcza dla pomidorów uprawianych w doniczkach.



Jednym ze sposobów jest zakopanie świeżych, pociętych skórek w miejscu, w którym następnie posadzimy pomidory na kilkanaście dni przed nasadzeniem. Tyle czasu wystarczy skórkom na wstępny rozkład i użyźnienie gleby. Kolejne składniki skórki będą oddawały już w trakcie wzrostu pomidorów.

Można też zastosować naturalny nawóz pod pomidory w proszku. W tym celu trzeba dobrze oczyścić i osuszyć skórkę – np. na słońcu. Następnie należy je drobno posiekać lub zmielić. Tak przygotowany kompost mieszamy z wierzchnią warstwą ziemi. Na standardową doniczkę wystarczy jedna, maksymalnie dwie łyżeczki. Proces nawożenia trzeba powtarzać raz w miesiącu.



Kolejnym rozwiązaniem, które będzie pomocne również w walce z mszycami, jest wyciąg ze skórek bananów. Trzeba umieścić ją w litrowym słoiku i zalać ciepłą wodą. Po dwóch dniach roztwór wystarczy rozcieńczyć w proporcjach 50/50.

Nawóz z łusek cebuli i czosnku nada się do pomidorów

Jeśli zastanawiasz się, czym najlepiej podlewać pomidory, to nawóz z cebuli czosnku zdecydowanie zasługuje na Twoją uwagę. Do jego zrobienia wystarczy 50 dag resztek cebuli i czosnku oraz 10 litrów wody.



Drobne kawałki cebuli i czosnku trzeba umieścić w pojemniku, a następnie zalać wodą i odstawić w zacienione miejsce. Po tygodniu, na skutek fermentacji, na wierzchu pojawi się piana. Kilka dni później całość trzeba wymieszać. Ciecz powinna być przezroczysto-brunatna – właśnie taki nawóz jest gotowy do użycia. Teraz wystarczy tylko zaaplikować 100 ml odżywki na 1 litr wody i podlać swoje krzaki pomidorów.



Taki nawóz szczególnie przyda się w miejscach zagrożonych grzybami – wzmocni rośliny i przyspieszy ich rozwój.

red./Polsatnews.pl