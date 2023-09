Zasady prawidłowej desykacji – jakie kary za naruszenie przepisów są przewidywane w prawie?

Czynność ta podlega jednak restrykcjom, które wiążą się przede wszystkim z koniecznością stosowania wyłącznie zarejestrowanych środków.

Warto przypomnieć więc zasady prawidłowej desykacji, a także poznać sankcje, które grożą w przypadku wykonywania tego zabiegu w sposób niezgodny z przepisami.

Jakie są zasady prawidłowej desykacji

Pod koniec sierpnia Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, na swojej stronie internetowej przypomniał najważniejsze reguły związane z prawidłową desykacją. W opublikowanym komunikacie wskazano na 9 zasad, wśród których znalazły się:

stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin;

nabywanie środków ochrony roślin jedynie od zarejestrowanych sprzedawców;

stosowanie wyłącznie zarejestrowanych środków ochrony roślin;

aplikacja środków ochrony roślin zgodnie z zapisami etykiety;

przestrzeganie warunków prawidłowego stosowania środków ochrony roślin;

posiadanie aktualnego szkolenia;

posiadanie sprawnego techniczne oraz skalibrowanego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin;

dokumentowanie wykonanych zabiegów środkami ochrony roślin.

Ponadto w trakcie desykacji należy również zwrócić uwagę na:

możliwość zastosowania określonego preparatu w uprawie;

minimalny okres, w którym dany środek może zostać użyty.

Podkreślono tym samym, że nie zawsze możliwe jest przeprowadzenie tego zabiegu ze względu np. na brak zarejestrowanych w tym celu środków ochrony roślin. Wśród przykładów wskazano tu na grykę oraz proso.

Nieprawidłowe stosowanie desykacji – skutki

Niepoprawne wykonanie zabiegu chemicznej desykacji może nieść ze sobą poważne konsekwencje, które związane są zarówno z zagrożeniami uprawy, jak i sankcjami prawnymi. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że stosowanie preparatów niezgodnie z zaleceniami, a także nieprzestrzeganie minimalnych okresów pomiędzy użyciem środka może być powodem:

przekroczenia maksymalnych poziomów pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin;

występowania pozostałości niedopuszczonych środków ochrony roślin w płodach rolnych.

Wiedza w tym zakresie jest istotna, ponieważ niektóre środki działają nieselektywnie. Popularny w tym zabiegu glifosat powoduje na przykład gwałtowane wysuszanie kiełków, co jest równoznaczne ze śmiercią nasion. W efekcie nie jest on zalecany do użycia na plantacjach nasiennych.

Jakie sankcje przewiduje prawo za nieprawidłowości w desykacji?

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w przypadku, gdy stwierdzi nieprawidłowości może zastosować wobec rolnika sankcje karne wynikające z przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin. Wśród potencjalnych kar znajdują się mandaty, a w przypadku rażących naruszeń zakaz stosowania środków ochrony roślin do czasu ukończenia kursów podstawowych.

Warto też wiedzieć, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, które mogą powodować przekroczenie norm pozostałości środków ochrony roślin, powiadomiona zostaje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ponadto PIORIN prowadzi współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przez co ewentualnie nieprawidłowości mogą mieć też wpływ na wysokość wsparcia.

Desykacja chemiczna jest więc zabiegiem, do którego należy dobrze się przygotować. Ewentualnie błędy – w tym stosowanie preparatów niedozwolonych – mogą bowiem zagrażać zarówno roślinom, jak i ludziom, a także naraża rolnika na sankcje karne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie PIORIN.

Polsatnews.pl