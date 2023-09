Nowy raport FAO: globalna produkcja zbóż spada… ale wciąż jest rekordowa!

Najnowszy raport FAO opublikowany 8 września 2023 roku i wprowadza sporą korektę do światowej produkcji zbóż: w stosunku do wcześniejszych prognoz zmieniono trend aż o 4 miliony ton! Wciąż wynik jest jednak rekordowy i nawiązuje do wartości wypracowanych w 2021 roku.

We wrześniu FAO podjęło decyzję o skorygowaniu lipcowej prognozy globalnej produkcji zbóż w 2023 roku. W porównaniu z tamtym opracowaniem szacunki obniżono o 4 miliony ton. Zdaniem analityków produkcja zbóż na świecie wyniesie 2 815 mln ton, a to oznacza poziom znany z rekordowego roku 2021 i wzrost o 0,9 proc. w relacji rok do roku.

W dół produkcja pszenicy i ryżu

Za obniżenie globalnych prognoz przede wszystkim odpowiada obniżenie szacunków rocznej produkcji pszenicy. Oceniono ją na ponad 781 mln ton, a więc o 2,2 mln ton mniej w zestawieniu z analizami przedstawionymi w lipcu. Oznacza to również spadek w ujęciu rocznym o 2,6 proc.



FAO zwraca jednak uwagę na to, że nawet pomimo korekty prognoz wciąż jest to drugi najlepszy wynik odnotowany przez światowy rynek pszenicy w historii. Korekta przede wszystkim objęła kraje Unii Europejskiej oraz Kanady, gdzie ze względu na utrzymującą się suszę na znacznych obszarach pogorszyły się perspektywy plonów.



Z kolei w przypadku Chin za obniżenie prognoz odpowiadają ulewne deszcze w niektórych regionach kraju. Z drugiej strony w przypadku między innymi USA doszło do dodatniej korekty lipcowych szacunków. Taka sama tendencja dotyczy również Indii i Ukrainy.

Fot. FAO

O 500 000 ton obniżono oczekiwaną produkcję ryżu. Obecne szacunki mówią o ponad 523 mln ton, co oznacza nieznaczny wzrost (o 1,1 proc. w porównaniu z poziomem odnotowanym w sezonie 2022/2023). Wpływ, podobnie jak w przypadku pszenicy, mają na to powodzie w Chinach, ale również niższe od oczekiwanych zbiory w Indonezji oraz obniżone prognozy dla Tajlandii.

Rośnie zapotrzebowanie na zboża

Według danych FAO sezon 2023/2024 przyniósł wzrost zapotrzebowania na zboża. Obecnie szacuje się je na poziomie 2807 mln ton. Również pod tym względem konieczna była korekta szacunków o 1,5 mln ton w porównaniu z danymi z lipca.

ZOBACZ: Znamy wysokość składek KRUS na IV kwartał 2023 roku!

Oznacza to wzrost o 0,8 proc., czyli ponad 22 mln ton w relacji rok do roku. Zdaniem analityków znaczny wpływ ma na to sytuacja w Indiach, gdzie łączne zużycie szacuje się na 785 milionów ton. Obniżeniu uległo m.in. zapotrzebowanie na jęczmień, za co odpowiada przede wszystkim dynamika rynku wewnątrzwspólnotowego i kanadyjskiego. Prognoza wykorzystania jęczmienia została obniżona o 0,8 proc. w porównaniu z wartością odnotowaną w sezonie 2022/2023.

Zapasy zbóż wysokie, ale bez zmian szacunków

Analitycy FAO nie zdecydowali się na rewizję danych dotyczących zapasów zbóż. Szacunkowa wartość utrzymała się na poziomie z lipca i wynosi 878 mln ton. Oznacza to, że wskaźnik zapasów zbóż do wykorzystania wynosi 30,5 proc. Jest wobec tego zbliżony do wartości z ubiegłego sezonu (30,6 proc.), tym samym globalna podaż jest satysfakcjonująca. Nieznacznie (o 0,3 proc.) mają wzrosnąć zapasy pszenicy. Rekordowe wyniki odnotowuje się również w przypadku globalnych zapasów ryżu utrzymujących się na poziomie 198,1 mln ton. W segmencie zbóż gruboziarnistych mowa o zapasach na poziomie 365 mln ton: spadki w zapasach owsa i jęczmienia rekompensuje wzrost w zapasach kukurydzy.

Fot. FAO

Niższe prognozy handlu zbożami

Zrewidowano prognozy dotyczące wymiany handlowej dotyczącej rynku zbóż. W stosunku do danych z lipca obniżono ją o 6,5 mln ton do poziomu 466 mln ton. Oznacza to spadek o 1,7 proc. w porównaniu z wynikami odnotowanymi w sezonie 2022/2023. Spadek dotyczy również rynku pszenicy (do 193 mln ton, o 3,5 proc. mniej w relacji rok do roku). Pod tym względem ważną rolę odgrywa ograniczona produkcja rolna w Ukrainie i związane z konfliktem zbrojnym problemy handlowe.

ZOBACZ: Pomoc dla grup producentów rolnych. Ruszył nabór wniosków



Pogorszyły się także prognozy dotyczące zbóż gruboziarnistych: szacunki zrewidowano o 1,6 mln ton w dół, do poziomu 220 mln ton, co oznacza gorszy o 0,8 proc. łączny wynik w porównaniu z sezonem 2022/2023.



O 600 000 ton obniżone zostały również prognozy dotyczące handlu ryżem, na co wpływ mają m.in. ograniczenia eksportu wprowadzone przez Indie.

Polsatnews.pl