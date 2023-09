Zbiory kukurydzy w Polsce w 2023 roku mogą wynieść nawet 7 milionów ton. Co to oznacza dla rolników?

Czas żniw to zawsze aktywny okres dla rolników. Chociaż prace zaczynają się już od czerwca, to na wrzesień i październik przypada ich najwięcej – ma to między innymi związek z plantacjami kukurydzy, które mają się w Polsce bardzo dobrze. Izba Zbożowo-Paszowa zakłada, że zbiory mogą wynieść w tym roku nawet 7 milionów ton, co może rodzić niepokoje związane z rynkiem zboża i jego ceną.