Cięcie traw ozdobnych – kiedy i jak robić to poprawnie?

Każdy entuzjasta ogrodniczy zna satysfakcję, jaką daje doprowadzenie swojego zielonego zakątka do perfekcji. Trawy ozdobne stały się ostatnio nieodłącznym elementem wielu ogrodów, tworząc harmonijny łącznik między kolorowymi kwiatami a zielonymi żywopłotami. Jednak, jak każda roślina w ogrodzie, wymagają troski – zwłaszcza jeśli chodzi o cięcie.

W tym artykule odpowiemy na pytania, jakie gatunki traw ozdobnych należy ścinać, jak zrobić to poprawnie oraz kiedy przeprowadzić ten zabieg.

Przycinanie traw ozdobnych – jakie gatunki należy ścinać?

Trawy ozdobne zyskały popularność nie tylko dzięki swojej niepowtarzalnej urodzie, która utrzymuje się przez większość roku, ale także dzięki odporności na czynniki atmosferyczne czy szkodniki. To prawdziwi wojownicy, którzy świetnie sprawdzają się zarówno w tych nieco bardziej nowoczesnych, jak i rustykalnych ogrodach. Wśród wieloletnich, łatwych w uprawie gatunków wyróżnia się między innymi trawy pampasowe, kostrzewy, miskanty czy rozplenice.

ZOBACZ: Kiedy przycinać drzewa owocowe?

Czy wszystkie trawy ozdobne się przycina? Nie. Niemniej jednak większość z nich wymaga regularnego cięcia. I chociaż gatunki takie jak kostrzewa czy turzyce zyskują na uroku po odpowiednim przeczesywaniu po zimie (usunięcie uschniętych pędów sprawi, że wypuszczą nowe), to zachowują zdrowy wygląd i pełnią swoją dekoracyjną funkcję przez cały rok, bez potrzeby ich regularnego przycinania.

Jak przyciąć trawy ozdobne?

Jak się zabrać za przycinanie trawy ozdobnej? Nie jest to skomplikowane zadanie, pod warunkiem że podchodzi się do niego z głową. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia technika cięcia. Pierwszym krokiem jest wyczesanie trawy w celu usunięcia martwych źdźbeł.

Kluczowe w samym przycinaniu jest równomierne skracanie wszystkich źdźbeł. Niekiedy wystarczy zebrać jedną ręką wszystkie pędy w pęk (w przypadku większych kęp warto je związać) i ściąć na jednakowej wysokości. Cięcie powinno być wykonane tuż nad ziemią, około 10 centymetrów nad jej powierzchnią.

Wiesz już, jak przycinać trawę ozdobną. Pozostaje jeszcze pytanie: czym? Do cięcia używaj ostrych narzędzi. Świetnie sprawdzają się specjalistyczne nożyce do przycinania roślin, które pozwalają uniknąć nieestetycznych, poszarpanych krawędzi. Po cięciu warto wyczesać roślinę ponownie, aby usunąć wszystkie pozostałości i martwe źdźbła.

Przycinanie traw ozdobnych – terminy

Wiesz już, jak i czym przycinać ten rodzaj roślinności. Pozostaje zatem jeszcze kwestia tego, kiedy wykonać tę czynność. Cięcie traw ozdobnych jest zalecane na wiosnę, zwłaszcza jeśli chodzi o gatunki zimozielone, które przetrwały zimę. Kiedy ciąć trawy po zimie? Cięcie traw ozdobnych na wiosnę powinno odbywać się w marcu lub na początku kwietnia, zanim rozpocznie się ich intensywny wzrost.

ZOBACZ: Kalendarz biodynamiczny dla działkowców i nie tylko

Niektórzy ogrodnicy preferują również cięcie traw ozdobnych jesienią, tuż przed nadejściem pierwszych przymrozków. Jednak warto pamiętać, że dokładny termin cięcia zależy również od lokalnego klimatu i specyfiki danej rośliny.

Aby trawy ozdobne były zdrowe i piękne, ważne jest regularne i prawidłowe przycinanie. Jeśli zastosujesz powyższe wskazówki, Twój ogród będzie cieszyć oko przez cały rok. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym ogrodnikiem, czy też dopiero zaczynasz swoją przygodę z roślinami, pamiętaj – każda roślina w Twoim ogrodzie zasługuje na troskę i uwagę.

Trawy ozdobne, dzięki swojej różnorodności i urokowi, mogą stać się prawdziwą ozdobą każdego zielonego zakątka, pod warunkiem że będą odpowiednio pielęgnowane.

red/ Polsatnews.pl