Kiedy sadzić świerki? Najkorzystniejsze terminy

Drzewa iglaste ze względu na swój urok, niewielkie wymagania oraz mnogość gatunków i odmian są chętnie wybieranym dopełnieniem ogrodu. Najbardziej popularne gatunki to tuje, cisy, świerki i jodły, ale również sosny czy modrzewie. Świerk to dla wielu osób symbol świąt Bożego Narodzenia. Pragniesz mieć swoje własne drzewko świerkowe? Wystarczy Ci doniczka oraz odrobina terenu!

Czytając ten artykuł dowiesz się, kiedy można sadzić świerki i jak się do tego przygotować.

By móc cieszyć się pięknym drzewkiem już na etapie zakupu sadzonki trzeba zwrócić uwagę na ogólny wygląd i żywotność rośliny. Natomiast po posadzeniu musisz o nią zadbać poprzez odpowiednią pielęgnację.

W szkółkach dostępnych jest wiele odmian świerków, które możesz posadzić w swoim ogrodzie czy w donicach na balkonie, a nawet we własnej plantacji choinek. Najbardziej popularnym iglakiem jest świerk z igłami w kolorze zielonym, ale występują również takie o barwie srebrzystej, czy w odcieniach niebieskich i żółtych. Istotną informacją jest fakt, że świerk to drzewo zimozielone, dlatego będzie ozdobą Twojego ogrodu przez cały rok.

Kiedy należy sadzić świerki?

Sadzenie świerka pospolitego, uzależnione jest od rodzaju sadzonek. Wyróżniamy takie z odkrytym systemem korzeniowym oraz odmiany do hodowania w doniczkach. Do sadzenia każdego rodzaju musisz się inaczej przygotować.

Sadzonki z odkrytymi korzeniami wykorzystywane są głównie w uprawie sosen, jodeł, modrzewi czy świerków – zwłaszcza gatunków rodzimych występujących w naszym kraju. Natomiast pozostałe odmiany ozdobne jak np. świerk srebrny produkuje się w doniczkach, gdyż wymagają one szczególnej ochrony w pierwszym okresie uprawy.

Ze względu na popularność produkcji sadzonek w doniczkach, na rynku są dostępne również gatunki pospolite w pojemnikach. Takie ich przechowywanie pozwala przyspieszyć produkcję i zwalnia kupujących z konieczności oczekiwania na kilkuletnie sadzonki, gdyż do gruntu sadzić można już jednoroczne rośliny.

Obniża to również koszt produkcji, a zarazem cenę. Aby dowiedzieć się, kiedy najlepiej sadzić świerki w zależności od odmiany zapoznaj się z dalszą częścią artykułu.

Przyjmuje się, że termin na sadzenie iglaków, bez względu czy mowa tu o świerku, modrzewiu czy sośnie to wiosna i jesień. Kiedy sadzić świerki do gruntu? Drzewka z odkrytym systemem korzeniowym najkorzystniej posadzić wiosną, w okolicy marca i kwietnia.

Musisz jednak pamiętać o tym, że optymalny termin zależy od tego, kiedy grunt odmarznie i pozwoli na wykopanie dołu dla sadzonki. Rozsady w zamkniętym systemie korzeniowym, a więc produkowane w doniczkach czy kontenerach można sadzić od wiosny do jesieni, przez cały okres wegetacyjny – ich bryła skutecznie chroni sadzonkę przed trudnymi warunkami pogodowymi.

Termin sadzenia świerków a odmiana

Sadzenie świerków wiosną jest optymalnym okresem, gdyż gleba po wiosennych roztopach jest wilgotna, co pozwoli sadzonce dobrze się przyjąć i prawidłowo rozwinąć korzenie. Roślina wykorzysta podaż wody do mocnego ukorzenienia się przed suchymi, upalnym latem.

Kolejnym korzystnym okresem na sadzenie świerków jest jesień – a konkretnie przełom września i października. Gleba jest wówczas nagrzana i zbliża się okres jesiennych opadów. Sadzenie świerków jesienią musi być przeprowadzone przed mrozami, by drzewka zdążyły się ukorzenić.

Na termin sadzenia drzewek może wpłynąć także ich gatunek. Kiedy sadzić świerki srebrzyste? Najlepszy termin to jesień, gdyż jest to odmiana, która lubi zimno i jest bardzo odporna na mróz. Nie zmienia to faktu, że musisz posadzić go z takim wyprzedzeniem, by roślina miała czas się ukorzenić.

Przesadzanie sadzonki z doniczki do gruntu musisz wykonać jak najszybciej, również ze względu na rozmiar pojemników. Często doniczki są niewielkie, przez co rośliny męczą się oraz są narażone na przemarznięcie.

Czy świerki można sadzić zimą?

Należy unikać sadzenia świerków podczas warunków ekstremalnych, zarówno podczas okresu wegetacyjnego w największe upały jak i w silne mrozy. Oznacza to, że sadzenie świerków w grudniu jest bezcelowe, gdyż roślina po prostu tego nie przeżyje.

Sadzenie świerków – przydatne wskazówki

Zanim sprawisz sobie iglastą ozdobę ogrodu, poznaj wskazówki, dotyczące tego, jak sadzić sadzonki świerka pospolitego. Przykładowo, jeżeli kupisz roślinę z gołymi korzeniami albo w zwykłej doniczce to należy zasadzić ją „pod łopatę”. Natomiast jeżeli masz sadzonkę w tzw. kontenerze, to bryłka korzeniowa jest ukształtowana tak, by sadzić za pomocą kostura.

Świerk to roślina światłożądna. Nie znosi cienia, dlatego stanowisko musi być jasne i słoneczne. Jego sadzenie najlepiej wykonać w dniu pochmurnym, aby uniknąć niepotrzebnego przesuszania korzeni. Z tego też powodu zakupione sadzonki nie powinny zbyt długo czekać na sadzenie. Najlepiej, aby roślina została wsadzona w miejsce docelowe do dwóch dni po wyjęciu z gruntu.

Podczas samego procesu sadzenia, wykop dołek nieco większy, niż bryłka korzeniowa a na jego dnie usyp kopczyk z ziemi lub kwaśnego torfu. Następnie włóż roślinę tak, by korzenie swobodnie otaczały kopczyk, uważaj, by nie zaginać korzeni, a zwłaszcza nie zawijaj ich do góry.

Jeżeli trafi Ci się dłuższy korzeń to zawsze lepiej odciąć go sekatorem niż zawinąć i wciskać w dołek tak, aby się zmieścił. Po wsadzeniu sadzonki do gruntu możesz podlać ją wodą, a jej wsiąknięciu zakopać dołek ziemią. Na koniec udepcz dokładnie glebę dookoła, dzięki czemu sadzonka będzie dobrze ustabilizowana w ziemi.

Pamiętaj, aby zasadzić świerka na takiej głębokości, na jakiej roślina rosła w szkółce lub donicy. Tak posadzone drzewko powinno się przyjąć i pięknie rosnąć. Teraz pozostaje Ci już jedynie właściwa pielęgnacja.

Wokół rośliny można wysypać korę z drzew iglastych, która będzie zabezpieczać ją przed nadmiernym wzrostem chwastów jak i parowaniem wody z gleby. Poza tym będzie powoli zakwaszać glebę, a świerki uwielbiają podłoże z kwasowym odczynem.

