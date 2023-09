Jak uratować usychającą borówkę? Czy konieczne są opryski?

Borówka amerykańska to owoc, który już na dobre rozgościł się w polskim menu. Jest pyszna i zdrowa, a jej jagody są niskokaloryczne. Do tego pozytywnie wpływają na wzrok, układy trawienny i krwionośny oraz pomagają zwalczać pasożyty u najmłodszych. Chociaż roślina nie należy do bardzo trudnych w uprawie, zdarza się, że dochodzi do jej usychania.