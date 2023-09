Produkcja roślinna w dołku. Ceny skupu na bardzo niskim poziomie

Sezon żniw nie jest w tym roku dobry. Rolnicy musieli mierzyć się z najróżniejszymi problemami, w tym przede wszystkim z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Produkcja była na jednym z najniższych poziomów od lat, co przełożyło się na ceny zbóż.

Zdziesiątkowane uprawy, a także wysoka inflacja, jak również problem ze zbożem z Ukrainy przełożyły się na to, iż rolnicy nie mogli sprzedać zboża za oczekiwaną cenę. Co jeszcze wpłynęło na taką sytuację? Jakie prognozy rysują się dla rynku?

Produkcja roślinna w dołku – ceny skupu niższe niż w zeszłym roku

Ceny skupu zboża są zdecydowanie niższe niż w roku ubiegłym. Wpływ na to – jak już zostało wspomniane – ma przede wszystkim niekorzystna pogoda. Bardzo suchy i gorący lipiec jak i początek sierpnia, późniejsze intensywne opady i gradobicia, nie wpłynęły korzystnie na uprawy.



Plony są zdecydowanie mniejsze niż w latach ubiegłych, a koszty związane z ich utrzymaniem stanowiły bardzo duże wyzwanie dla rolników. Wysokie ceny nawozów, energii elektrycznej, a także paliw odcisnęły piętno na finansach wielu gospodarstw w całej Polsce. Co gorsza, farmerzy nie są w stanie choćby w minimalnym stopniu zrekompensować sobie strat.

Trudne warunki pogodowe

Warunki pogodowe to czynnik, na który rolnicy nie mają wpływu, a który wyraźnie wpływa na końcową jakość oraz ilość plonów. Choroby roślin, w tym przede wszystkim te o podłożu grzybiczym, zdecydowanie stały się zmorą dla wielu plantatorów roślin – nie tylko zbóż, ale też i warzyw czy owoców.



Duża wilgotność powietrza w połączeniu z wysokimi temperaturami, to wprost idealne warunki do rozwoju różnego rodzaju infekcji roślin. A przecież środki grzybobójcze, jak również nawozy kosztowały w tym roku o blisko 20% więcej, niż w poprzednim sezonie.

Zyski przynosi jedynie burak cukrowy

Skoro jest tak źle z cenami skupu zbóż, to warto zastanowić się nad tym, czy są jakieś uprawy, które wciąż są dla rolników opłacalne. Jak się okazuje – tak. W przypadku zbóż mowa o odmianach paszowych – w tym przede wszystkim pszenicy.

Rośliną, która obecnie przynosi najwięcej zysku w porównaniu do wymagań i kosztów związanych z uprawą bezapelacyjnie jest burak cukrowy. Wielu rolników mając na uwadze ten trend, zdecydowało się na jego hodowlę tylko po to, by skompensować sobie coraz wyższe koszty uprawy zbóż.

Jak będzie przedstawiać się sytuacja w następnych latach? W tej chwili bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Wiele zależy oczywiście od pogody, jednak nie można pominąć w tych prognozach cen energii, nawozów, a także paliw.



Spadająca inflacja może stanowić promyk nadziei, jednakże należy pamiętać o tym, że taka sytuacja sprawia jedynie, że ceny rosną wolniej, a nie że maleją. Należy zatem mieć nadzieję na lepsze warunki pogodowe, które pozwolą na poprawę ilości i jakości przyszłorocznych plonów. Z pewnością pomoże też szybka stabilizacja za naszą wschodnią granicą.

