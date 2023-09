Jak przekazała we wtorek Straż Graniczna, jej funkcjonariusze zorganizowali specjalny lot czarterowy do Gruzji. Nazwała to "operacją powrotową", której celem było "przekazanie obywateli tego kraju, którzy nielegalnie przebywali na terytorium Polski".

Mundurowa formacja podała, że w samolocie znalazło się 30 Gruzinów, w tym 11 osób "stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego". Dziewięciu "pasażerów" organizowało nielegalne przekroczenia granic, albo pomagało w takim procederze. SG zastrzegła, że nie chodzi wyłącznie o granicę polsko-białoruską.

Frontex i Straż Graniczna połączyły siły

Strażnicy zorganizowali operację razem z Fronteksem - unijną agencją chroniącą granice Wspólnoty. To ona pokryła całość kosztów związanych m.in. z czarterem samolotu, zabezpieczeniem eskorty i personelu medycznego. W akcji uczestniczyło 49 funkcjonariuszy SG.

Straż Graniczna "Operacja powrotowa" Straży Granicznej i Fronteksu

Nie wiadomo, jakiego rodzaju zagrożenie stanowili Gruzini, których przetransportowano z naszego kraju. Wątek tego kraju ze stolicą w Tbilisi pojawia się jednak w aferze wizowej. M.in. "Gazeta Wyborcza" pisała we wrześniu, że Gruzini masowo i w nielegalny sposób zdobywają polskie wizy, by za ich pomocą przedostać się do Meksyku i dalej do USA.

To nie pierwszy taki lot. Z Polski wylatywali m.in. Tadżykowie i Uzbecy

Podobny lot odbył się w zeszłym roku, również w kooperacji polskiej Straży Granicznej z Fronteksem. Wówczas maszyną przetransportowano trzech Nigeryjczyków.

Z kolei w 2023 r. zorganizowano przymusowe powroty na pokładach rejsowych i wojskowych samolotów - do Tadżykistanu, Gruzji, Uzbekistanu oraz Algierii. W ten sposób Polskę opuściło ponad 60 osób.