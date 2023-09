Dopłaty bezpośrednie 2023 ‒ lepiej zawczasu sprawdź komu się należą!

Dopłaty dla rolników to środki, które mogą skutecznie pomóc w prowadzeniu gospodarstwa. Składający wnioski mają jednak czasem wątpliwości, komu przysługuje dopłata. Czy o dofinansowanie może ubiegać się tylko właściciel, czy także dzierżawca pola?

Te wątpliwości wynikają na przykład z tego, że niektórzy rolnicy użytkują grunty samodzielne, ale po okresie żniw dzierżawią ją innym rolnikom, którzy wykorzystują ją przez kolejne miesiące. Jak w takiej sytuacji wygląda kwestia dopłat?

Dopłaty bezpośrednie ‒ kto bierze dopłatę? Dzierżawca czy właściciel?

Aby wyjaśnić tę kwestię, warto sięgnąć do źródeł. Jarosław Ciemniewski, zastępca dyrektora kujawsko-pomorskiego oddziału regionalnego ARiMR odpowiedział na pytanie o dopłaty postawione przez jednego z rolników.

Okazuje się, że warunkiem przyznania finansowania jest posiadanie deklarowanego do płatności gruntu na dzień 31 maja roku złożenia wniosku na podstawie tytułu prawnego. Tytuł prawny to nic innego, jak udokumentowane w sposób dopuszczony przez prawo zadeklarowanego stanu rzeczy.

ZOBACZ: Sołtysowe już wypłacane. Zobacz, jak złożyć wniosek

Warto pamiętać, że płatności przysługują faktycznemu użytkownikowi gruntów, czyli osobie, która wykonuje wszelkie czynności oraz prace mające na celu funkcjonowanie gospodarstwa w pełnym zakresie. O jakie czynności chodzi?

Są to między innymi prace kierownicze, prace fizyczne w gospodarstwie, zbiór płodów rolnych. Słowem: do płatności nie jest uprawniony właściciel gruntu, który nie prowadzi na nim działalności rolniczej.

Dopłaty bezpośrednie a ekoschematy

W przypadku, gdy dzierżawiony grunt podlega zobowiązaniom wieloletnim, należy skontaktować się z ARiMR. Tego typu sytuacja zachodzi np. wtedy, gdy rolnik zdecyduje się na ekoschemat.



W ramach jednego gospodarstwa będzie można realizować jednocześnie kilka ekoschematów, a dopłaty do nich uzależnione są od terminu wygaśnięcia zobowiązania.

ZOBACZ: Grupa Azoty informuje o zwiększeniu produkcji nawozów

Dzierżawca może wyrazić chęć przejęcia takiego zobowiązania. W przypadku ekoschematów warto zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023‑2027 oraz tabelami łączenia ekoschematów i płatności obszarowych, które udostępniane są na stronach rządowych.



Warto poświęcić nieco czasu na lekturę tych dokumentów, by skrupulatnie oszacować wysokość możliwych do uzyskania dopłat, co z pewnością pomoże rolnikom w stworzeniu rentownego, dobrze zarządzanego gospodarstwa.

Polsatnews.pl