Grupa Azoty informuje o zwiększeniu produkcji nawozów

Na stronie internetowej Grupy Azoty pojawiła się informacja prasowa o szacowanych wzrostach produkcji nawozów azotowych. Wynikają one między innymi ze rosnącego zapotrzebowania na nawozy, które jest znacznie wyższe niż w dwóch pierwszych kwartałach 2023 roku.

Jak zwiększyła się produkcja nawozów

Jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym, w sierpniu produkcja nawozów azotowych wyniosła 251 tys. ton, co oznacza wzrost aż o 100 tys. względem lipca. W maju oraz czerwcu produkcja ta wyniosła odpowiednio 140 tys. i 143 tys. ton.



W przypadku nawozów wieloskładnikowych sierpniowa produkcja wyniosła 54 tys. ton, co jest lekkim wzrostem w porównaniu do poprzednich miesięcy, ponieważ w maju było to 50 tys. ton, w czerwcu 36 tys. ton, a w lipcu 47 tys. ton.

Warto zauważyć, że w segmencie tworzyw i chemii wzrosty zostały mocno ograniczone przez import nawozów spoza Unii Europejskiej, które nie są objęte opłatami celnymi. Wyroby te często wytwarzane są z użyciem tańszych surowców lub pochodzą z krajów, na które nałożone są sankcje wojenne.

Istotne ożywienie w segmencie Agro

Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. skomentował całą sytuację następującymi słowami: „Zgodnie z prognozami, od III kwartału obserwujemy istotne ożywienie w segmencie Agro ‒ w związku z tym Spółki Grupy Kapitałowej zwiększają produkcję nawozów. Wyzwaniem dla Grupy Azoty nadal pozostaje wymagająca sytuacja w Segmentach Tworzyw oraz Chemii, gdzie istotną rolę odgrywa duży, niekontrolowany napływ do Europy produktów wytwarzanych poza UE, w oparciu o tańsze surowce, które są produkowane w mniej wymagającym otoczeniu regulacyjnym, głównie w krajach azjatyckich”.

Czy zwiększona produkcja nawozów wpłynie na obniżenie ich cen? Na dane z rynku będzie trzeba odrobinę poczekać, jednak z całą pewnością jest to działanie, które wielu rolników przyjęło z ogromną ulgą – zwłaszcza w obliczu niedoborów, z którymi ci musieli mierzyć się zaledwie kilka miesięcy temu.

