Rekompensata dla rolników w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa – oto wszystko, co musisz wiedzieć

Ilu rolników może spodziewać się wypłat pieniędzy z funduszu FOR?

Jak podaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, do terenowych oddziałów KOWR wpłynęło 536 wniosków o przyznanie rekompensaty. Wnioski te opiewają na kwotę ponad 24 mln zł. Jak zapowiada Fundusz Ochrony Rolnictwa, niestety nie wszyscy rolnicy otrzymają wspomnianą rekompensatę. Co jest tego powodem?

Przede wszystkim to, że ogłoszenie upadłości przez nabywcę nie było jedynym warunkiem, który musiał zostać spełniony, bo wnioskodawca otrzymał pieniądze. O pomoc mogli ubiegać się ci producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne od firm skupujących, które w roku 2022 r. stały się niewypłacalne.

ZOBACZ: Pomoc dla grup producentów rolnych. Ruszył nabór wniosków

Co więcej, po weryfikacji dokumentów okazało się, że w części z nich pojawiły się braki formalne, co dyskwalifikuje je z programu. Ostatecznie pozytywnie rozparzone zostały 462 wnioski na kwotę nieco ponad 19 mln zł.

Rolnicy, którzy złożyli je poprawnie, muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ instytucja zarządzająca ma czas na wydanie ostatecznych decyzji o przyznaniu finansowania do 30 września, a wypłata środków nastąpi w ciągu kolejnych 30 dni, czyli najszybciej w październiku.

W jaki sposób przekazywane będą środki z FOR?

Warto przypomnieć, że pieniądze z tytułu rekompensaty wypłacane są od kwoty netto na fakturze lub fakturach zgłoszonych we wniosku, ponieważ zwrot podatku VAT nie jest objęty zapisami ustawy o FOR. Kolejna sprawa to posiadanie rachunku bankowego. Środki będą wypłacane na tylko na konta. Rolnicy, którzy we wniosku podają rachunek w SKOK, mogą nie otrzymać finansowania lub zostać poproszeni o niezwłoczne uzupełnienie dokumentów.

Jaka jest stawka rekompensaty z FOR?

Jest to iloczyn procentowej stawki ustalonej przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych i kwoty wierzytelności netto za zbyte produkty rolne, za które producent rolny nie otrzymał zapłaty od podmiotu skupującego, który stał się niewypłacalny. Ponieważ całkowity budżet, jaki został przeznaczony na wypłatę rekompensat w roku 2023, wynosi 50 mln zł, to oznacza to, że środków wystarczy dla wszystkich, którzy złożyli wnioski i zostaną one pozytywnie rozpatrzone.

ZOBACZ: Prognozy dla upraw kukurydzy i pszenicy – MARS przewiduje niższe plony



Warto też przypomnieć, że 13 września 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia, w którym znajduje się propozycja, aby stawka rekompensaty wynosiła 100% zgłoszonych należności wobec podmiotów, które stały się niewypłacalne w 2022 roku.

red/ Polsatnews.pl