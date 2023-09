- Chcę nazywać po imieniu Konfederację. Robię to w każdym mieście, do którego jadę. Nie wykpicie się z tego, co mówicie. Ludzie, szczególnie ludzie młodzi, myślą, że jesteście fantastyczni, bo was nie znają - mówił Włodzimierz Czarzasty. Lider Lewicy w trakcie spotkania z mieszkańcami Włocławka podjął temat trzeciej - według niektórych sondaży - siły politycznej w Polsce.

W trakcie swojego wystąpienia przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej wspomniał o stałym elemencie przemówień, które wygłasza w kolejnych miastach.

Włodzimierz Czarzasty przyznał, że obowiązkowym punktem w tego typu wydarzeniach, jest "wyjaśnienie prawdziwych poglądów" Konfederacji.

- Chcę nazywać po imieniu Konfederację. Robię to w każdym mieście, do którego jadę. Nie wykpicie się, z tego co mówicie. Ludzie, szczególnie ludzie młodzi, myślą, że jesteście fantastyczni, bo was nie znają - stwierdził. Czarzasty dodał, że można "podać go do sądu, jeśli kłamie".



- Opowiadają rzeczy, które są niezgodne z logiką. Mówią o podatkach, których albo nie będzie, albo będą bardzo niskie. Mówią o bonach szpitalnych, zdrowotnych w wysokości czterech tysięcy złotych. (...) Powiedzcie im (ludziom - red.), że nie będzie szpitali, dróg, szkół, wojska, policji. Powiedzcie to - apelował.

Włodzimierz Czarzasty do opozycji: Podpiszmy pakt sejmowy

Kolejnym tematem w przemówieniu jednego z liderów Lewicy była współpraca partii opozycyjnych. Wicemarszałek Sejmu zaapelował do przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi, by ci oficjalnie zapowiedzieli podpisanie dokumentów o współrządzeniu w przypadku zwycięstwa w wyborach.

- Ego trzeba schować do kieszeni. W imieniu Lewicy jestem w stanie cofnąć się trzy, cztery kroki. Ludzie spodziewają się po nas, po opozycji, wspólnej nadziei. Chcę również tego, żebyśmy 1 października podpisali wreszcie porozumienie w sprawie paktu sejmowego. Po wygranych wyborach będziemy współrządzić. Czego się wstydzimy? Dlaczego mamy ludziom tego nie powiedzieć? - przekonywał.

- Apeluję i proszę, mówię do przyjaciół z opozycji. Ludzie oczekują po nas mądrości i współpracy. Nie możemy tego spieprzyć - mówił.

Polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej zauważył, że nawet jeśli wśród opozycji istnieją tematy, które dzielą to jednak najważniejsze jest, by wyborcy oddawali głosy właśnie na te opcje.

- Trzeba powiedzieć ludziom, głosujcie na trzy formacje, bo jeżeli jakakolwiek formacja nie wejdzie do Sejmu to PiS z brunatną Konfederacją będą rządzili Polską - stwierdził.