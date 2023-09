Lewica chce darmowego prądu dla Polaków. Takie stanowisko przedstawiła Magdalena Biejat z partii Lewica Razem w programie "Graffiti".



- Kwestia energii elektrycznej jest kwestią, którą będziemy realizować poprzez w ogóle obniżanie też cen energii. Pamiętajmy, że pierwszym krokiem do tego, żeby ta energia była darmowa jest w ogóle obniżenie cen - powiedziała w rozmowie z Polsat News.

Biejat podkreśliła, że partia chce inwestować w energię atomową i odnawialne źródła energii.



- Inwestycje w energię atomową, przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii np. wiatru, słońca. To pierwszy krok do tego, kolejnym jest oczywiście unowocześnienie i uszczelnienie sieci przesyłowej - deklarowała.

Postulat Lewicy - darmowy prąd dla Polaków

Podkreśliła jednak, że większość postulatów nie da się zrealizować w jeden dzień, dlatego proces dostarczenia darmowego prądu Polakom byłby czasochłonny.

- Większości postulatów nie da się przeprowadzić w jeden dzień, czy jeden tydzień, czy miesiąc, ale mamy postulaty na pierwsze sto dni, na pierwszy rok i na całą kadencję. Postulat dotyczący darmowej energii jest postulatem na całą kadencję - dodała.

Przekazała, że to co wyróżnia Lewicę to myślenie "dalej niż jedną kadencję". Nie podała konkretnej daty ewentualnego wprowadzenia darmowego prądu, ale przekazała, że jest to możliwe. - Naszym postulatem jest walka z ubóstwem energetycznym, darmowy prąd dla ludzi jest elementem tego programu, w którym mówimy "Transformacja energetyczna, odejście od węgla - tak, ale nie kosztem ludzi" - zaznaczyła.

kar/dsk/polsatnews.pl