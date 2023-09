We wtorek rząd Zjednoczonej Prawicy przyjął uchwałę, w której wezwał Komisję Europejską do przedłużenia embarga na import zboża z Ukrainy. Poseł Marcin Kulasek z Nowej Lewicy w programie "Graffiti" przypomniał, że opozycja już od dawna ostrzegała przed problemami z ukraińskim zbożem zagrażającym polskim rolnikom. Działania PiS nazwał "grą pozorów".

Poseł Lewicy o embargu: Negocjować, negocjować i jeszcze raz negocjować

- Teraz "pomóżcie", ale jak Lewica mówiła o tym, że jak zboże nie będzie odpowiednio kontrolowane, to będą na tym zarabiać spekulanci, to Prawo i Sprawiedliwość uważało, że jest najmądrzejsze - powiedział Kulasek - Po tyłku dostaną polscy rolnicy - stwierdził.

- Mam nadzieję, że 15 października rolnicy podejmą odpowiednią decyzję - powiedział Kulasek i dodał, że opozycja nadal nie otrzymała odpowiedzi od ministra rolnictwa Roberta Telusa w sprawie listy firm, które zarobiły na zbożu z Ukrainy. Według posła Zjednoczona Prawica może ukrywać potencjalne powiązania polityków PiS z tymi firmami.

Poseł Nowej Lewicy mówił o konieczności współpracy w sprawie przedłużenia embarga na ukraińskie zboże z Unią Europejską:

- Negocjować, negocjować i jeszcze raz negocjować. Jeżeli nie uda się tego zrobić rządowi Prawa i Sprawiedliwości, to następny rząd obecnej opozycji to załatwi - stwierdził Kulasek.

Marcin Kulasek: Propozycje Lewicy będą kosztować 227 miliardów złotych

Poseł Lewicy mówił o obietnicach wyborczych Lewicy, wśród których znajduje się m.in. budowa 300 tysięcy mieszkań na wynajem, 20-procentowe podwyżki dla pracowników "budżetówki", czy ustawowe skrócenie czasu pracy. Zapytany o to, skąd Lewica planuje wziąć pieniądze na sfinansowanie swoich postulatów, nawiązał do hasła Prawa i Sprawiedliwość: "Wystarczy nie kraść".

- Według Forum Obywatelskiego Rozwoju, które nas podliczyło, propozycje Lewicy będą kosztować 227 miliardów złotych - powiedział Kulasek - Pewne rzeczy muszą kosztować - dodał.

Część kosztów wprowadzenia programu Lewicy w życie mają według Kulaska pokryć środki z Krajowego Planu Odbudowy - To nie jest koncert życzeń, my mamy to wszystko przeliczone, przemyślane - powiedział sekretarz generalny partii. Dodał, że inwestycje, które powstaną ze wstrzymanych środków przyczynią się do zwiększenia dostępnych w budżecie środków, te zaś zostaną wykorzystane do sfinansowania kolejnych obietnic.

Skrytykował też nieudolność rządu Zjednoczonej Prawicy. - Rząd od ponad 850 dni nie jest w stanie uzyskać tych pieniędzy, które pomogłyby Polkom i Polakom.

Marcin Kulasek: 230 zamrożonych ustaw Lewicy

- Uszczypię trochę naszych potencjalnych koalicjantów. Koalicja Obywatelska pokazała 100 konkretów. Lewica przez cztery lata w Sejmie przedstawiła 230 ustaw, najwięcej - powiedział Kulasek - To są ustawy niestety wszystkie zamrożone, ale są one gotowe - tłumaczył poseł. Wymienił m.in. projekt ustawy o emeryturach stażowych, który jego partia razem z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych złożyła w Sejmie jeszcze w 2020 roku.

-Lewica ma najlepszy program. Najwyższą formą uznania jest powielanie - stwierdził Kulasek, dodając, że pomysły Lewicy są kopiowane zarówno przez partię rządzącą, jak i inne partie opozycyjne.

