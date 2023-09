Przesadzanie hortensji ogrodowej – kiedy i jak to zrobić?

Hortensja ogrodowa to bardzo popularny krzew, zachwycający swoimi okazałymi kwiatostanami. Zdobi on wiele ogrodów głównie dlatego, że nie ma wygórowanych wymagań, a okres kwitnienia trwa przez całe lato. Hortensji wystarczy jedynie zapewnić dostęp do wody oraz odpowiednio nasłonecznione stanowisko – w cieniu lub półcieniu.