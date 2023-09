Uprawa porzeczek. Jak o nie dbać? Najważniejsze informacje

Porzeczki to popularne owoce, które często są uprawiane na przykład w przydomowych ogródkach. Wynika to z jednej strony z ich cennych właściwości kulinarnych, a z drugiej ze stosunkowo prostych zasad, których trzeba się trzymać, by zapewnić sobie spore plony. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje, dzięki którym szybko rozwiniesz hodowlę.