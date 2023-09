Sadzenie warzyw w ogródku – jak i kiedy zacząć?

Wiosna to czas kiedy wszystko budzi się do życia, a słońce przygrzewa coraz mocniej. Kiedy śniegi i lód topnieją, a woda zaczyna wsiąkać w glebę, to znak, by rozpocząć prace w ogrodzie – wysiewać i sadzić rośliny. Kiedy najlepiej sadzić warzywa? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania!

Sadzenie warzyw – kiedy wysadzać je do gruntu?

Kompleksowy plan sadzenia warzyw, czyli swoisty działania warto opracować już zimą. Musisz zastanowić się nie tylko nad tym, kiedy wystartować z całym ogrodniczym przedsięwzięciem, ale i przygotować cały układ ogrodu. Zastanów się, które rośliny wymagają ekspozycji słonecznej, a które lepiej poradzą sobie w cieniu.

Dlaczego to takie ważne? Od odpowiedniego dobrania warzyw zależy czy będziesz miał zdrowe uprawy oraz, czy dadzą Ci one obfity plon. Niektóre warzywa możesz siać bezpośrednio do gruntu, inne być może będą wymagały umieszczenia ich w glebie w późniejszym terminie. Właśnie dlatego rozsady są tak ważne. Dzięki nim będziesz mógł trzymać się planu obliczonego na szerszy horyzont czasowy, np.: cały sezon, a nie tylko na wiosnę.

Faktem jest, że wiosna to czas, kiedy wysiewamy ich najwięcej. Kiedy ziemia odmarznie, rozpoczynają się pierwsze intensywne prace w ogrodzie.

ZOBACZ: Jaki rzepak wybrać na swoją uprawę? Przegląd odmian

Musisz zacząć od właściwego spulchnienia gleby w celu rozluźnienia jej struktury, by dostało się do niej możliwie jak najwięcej powietrza. Możesz wykonać tę czynność ręcznie przy pomocy łopaty lub mechanicznie, glebogryzarką.

Dobrze jest przed siewem rozsypać nawóz do gleby. Zapewni to roślinom kluczowe składniki mineralne i wesprze ich wzrost. Do tak przygotowanych grządek możesz zacząć wysiew nasion warzyw, które najszybciej się sieje. W tym gronie warto wymienić:

Marchew – już pod koniec marca można wysiewać, gdy tylko z gruntu zniknie zaszronienie.

Rzodkiewkę – to kolejne warzywo, które lubi wczesny siew. Poza tym dobrze znosi charakterystyczne dla pierwszych miesięcy wiosny skoki temperatury.

Szpinak – jego charakterystyka jest bardzo podobna do tej, którą cechuje się rzodkiewka.

Seler – tę bogatą w substancje odżywcze roślinę możesz sadzić już w marcu!

Sałata – jeśli uprawiasz ją na otwartych grządkach, to kwiecień będzie idealnym terminem na rozpoczęcie nasadzeń.

Kalafior – jego wczesne odmiany (Speedstar, Andromeda, Delta) można sadzić już w kwietniu.

Brokuły – idealny moment siewu, to druga połowa kwietnia.

Buraki – rekomenduje się, by sadzić je przełomem kwietnia i maja.

Czy można wysadzać te nieco bardziej wrażliwe rośliny już wczesną wiosną? Tak, jednak tylko wtedy, gdy do ustabilizowania się pogody zdołasz zapewnić im odpowiednie warunki np. w domu lub w szklarni. W tym gronie warto wskazać na:

pomidory

ogórki,

seler korzenny,

rośliny kapustne.

Sadzenie warzyw w domu to także doskonały sposób, by mieć je zawsze pod ręką: świeże i pachnące. Najlepiej w kuchni, by móc ściąć kawałek i dorzucić do własnoręcznie przyrządzanej potrawy.

Sporo osób zastanawia się nad tym, czy dobrym wyborem jest sadzenie warzyw w skrzyniach. Czy takie rozwiązanie ma sens? Oczywiście! To idealne środowisko nie tylko dla wybranych roślin, ale i dla ziół. Takie warunki świetnie zniosą m.in.:

rukola,

szczypiorek,

rzodkiewka,

koperek,

pietruszka,

pomidory koktajlowe,

karłowe odmiany fasoli szparagowej,

ziemniaki.

Sadzenie warzyw a przymrozki – jak chronić sadzonki?

Najważniejsza zasada tego, kiedy sadzić warzywa w ogródku to rozpoczęcie sezonu od tych odporniejszych na zmiany temperatury. Nieco bardziej wrażliwe odmiany możesz zasiać w inspekty lub w pojemniki w domu dopiero po ostatnich przymrozkach. W tym kontekście zwykło mówić się o Trzech Ogrodnikach, czyli dniach przypadających na 12,13,14 maja. Z kolei po tzw. Zimnej Zośce – 15 maja – można wysadzać warzywa na otwarte grządki. Jeśli mimo wszystko zdecydujesz się na siew wrażliwych warzyw na niskie wiosenne temperatury, musisz chronić je np.: poprzez okrywanie geowłókniną.

Przygotowanie warzyw do sadzenia

Przygotowanie warzyw to kluczowy krok w ich uprawie w ogrodzie. Od tego jak zaopiekujesz się rośliną w najmłodszym okresie wzrostu, zależeć będzie jej ogólna kondycja, a także plonowanie. Jeżeli zdecydujesz się na uprawę warzyw z wysiewu, możesz wstępnie je podkiełkować. Bez problemu zrobisz to w domu. Wystarczy wysiać nasiona na wilgotny papierowy ręcznik na talerzyku, a następnie odłożyć go na parapet, by miał dostęp do światła. Zapewnij nasionom odpowiedni poziom wilgotności, zraszając je codziennie wodą.

ZOBACZ: Co uszkadza kolby kukurydzy? Czynniki są różne

Jeżeli przygotowywałeś rozsady w szklarni lub w domu na parapecie, niewskazane je bezpośrednie wystawianie ich na zewnątrz. Musisz stopniowo przygotowywać je do temperatury panującej na dworze, wyjmując je tylko na pewien czas. Każdego dnia wydłużaj okres ekspozycji na warunki zewnętrze i dopiero tak przygotowane sadzonki wsadzaj do gruntu. Proces ten nazywamy hartowaniem roślin.

Jakie warzywa można sadzić jesienią?

Zastanawiasz się, jak sadzić warzywa w ogrodzie jesienią i czy o tej porze roku można w ogóle wsadzać je do gruntu? Okazuje się, że tak – część warzyw sadzimy jesienią, by ukorzeniły się do zimy, następnie spokojnie przezimowały i rozpoczęły wiosną szybki start. Inne rodzaje warzyw wysiewa się późny, aby cieszyć plonami jeszcze przed zimą. Można do nich zaliczyć:

Czosnek i cebulę – dłuższy okres wegetacyjny pozwoli na wykształcenie większych i smaczniejszych cebul.

Marchew – można sadzić ją nawet pod koniec lata i cieszyć się wyrośniętymi korzeniami nawet zimą.

Brukselka – jako warzywo krzyżowe bardzo wytrzymałe na niską temperaturę.

Szpinak – również dobrze znosi mrozy i pozwala korzystać z plonu nawet w miesiącach zimowych.

Rzodkiewka – to warzywo ma krótki okres dojrzewania i można siać go wielokrotnie, na zimowe przekąski w sam raz.

Kapusta – zarówno pekińska jak i włoska w odmianach późnych potrafi wykształcić smaczniejsze główki w zimnych miesiącach.

Jesienna uprawa warzyw zależna jest oczywiście od stref klimatycznych, w której znajduje się Twój ogród. Musisz też odpowiednio zadbać o ochronę roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne.

red/ Polsatnews.pl