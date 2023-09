PZPN o decyzji ws. selekcjonera poinformował w serwisie X (dawniej Twitter).

"Z dniem 13 września 2023 roku trener Fernando Santos przestał pełnić obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski" - napisano.

[KOMUNIKAT]

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że z dniem 13 września 2023 roku trener Fernando Santos przestał pełnić obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski.

— PZPN (@pzpn_pl) September 13, 2023

- Dziękuję trenerowi Santosowi za pracę naszą drużyną narodową i życzę mu powodzenia w kolejnych sportowych wyzwaniach - przekazał prezes PZPN Cezary Kulesza.

- Wybór nowego selekcjonera jest teraz dla zarządu PZPN kwestią priorytetową, dlatego niebawem poinformujemy, kiedy odbędzie się prezentacja nowego trenera - dodał prezes PZPN.

— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) September 13, 2023

Były już selekcjoner kadry także zabrał głos.

- Chociaż kończymy naszą współpracę, jestem wdzięczny za to, że prowadziłem polską reprezentację i życzę wszystkiego najlepszego Polsce i jej mieszkańcom, którzy tak dobrze mnie przyjęli, kiedy tu mieszkałem - powiedział Fernando Santos.

To nie poszło tak, jak planował PZPN. Przedstawiony w styczniu jako selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos miał doprowadzić naszą drużynę do szybszego niż w barażach awansu na Mistrzostwa Europy w Niemczech. Jego debiutancki mecz Biało-Czerwoni jednak przegrali - 1:3 z Czechami.

Portugalczyk mógł co prawda pochwalić się pokonaniem Niemców 1:0, ale było to spotkanie towarzyskie. Czarne chmury nad selekcjonerem zaczęły zbierać się po dwóch kolejnych porażkach w eliminacjach do Euro 2024. Mecz z Mołdawią przegraliśmy 2:3, chociaż w pewnej chwili wygrywaliśmy 2:0. Z kolei Albańczykom nie byliśmy w stanie strzelić ani jednego gola, gdy oni piłkę do naszej bramki posłali dwa razy.

Natomiast spotkanie z Wyspami Owczymi - wygrane 2:0 - też nie zostało zaliczone do udanych. Gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego padły dopiero w końcówce meczu z półamatorską drużyną, do tego jeden z nich był z rzutu karnego.

PZPN przyznał: Ostatnie wyniki meczów Polaków były bardzo złe

Po sporym zawodzie i krytyce, jaka spadła na reprezentację po meczu z Albanią, Santos przyjechał w poniedziałek do siedziby PZPN w Warszawie. Tam czekał na niego prezes Związku Cezary Kulesza.

Oficjalnie nie do końca wiadomo, o czym rozmawiali. Rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski poinformował jedynie, że wizyta Santosa dotyczyła "zakończonego zgrupowania, które było dla nas bardzo złe, jeśli chodzi o wyniki". Zapowiedział też kolejne spotkanie prezes-selekcjoner.

Nazwisko Santosa dołącza więc do listy trenerów polskiej kadry, którzy w ostatnim czasie długo nie zajmowali stanowiska. Jego poprzednik Czesław Michniewicz pełnił funkcję od końca stycznia do końca grudnia 2022 roku, a Paulo Sousa - przez niemal cały 2021 rok. Dłużej utrzymali się Jerzy Brzęczek (2018-2021) oraz Adam Nawałka (2013-2018).