Trener Fernando Santos powiedział po meczu Albania-Polska, który Polacy przegrali 2:0, że nie zamierza podawać się do dymisji. - Tu nie ma co szukać wytłumaczenia, bo nie ma tego wytłumaczenia. Od początku tych eliminacji ciężko nam się grało (…), to wszystko jest nie tak jak powinno. Zdajemy sobie z tego sprawę, zdajemy sobie sprawę, że to bardzo boli - powiedział po meczu Robert Lewandowski.

Pokora kapitana reprezentacji jest godna podziwu, ale niestety niewiele z niej wynika. Spotkanie Albania-Polska to kolejny mecz, w którym nasi piłkarze nie popisali się brawurową grą. Michał Stela sprawdził jak sieć zareagowała na porażkę "orłów".

Memy po meczu Albania-Polska

W internecie pojawiły się dziesiątki memów. Dziennikarz wybrał najciekawsze. - Nie chcę kopać leżącego, ale nasi widzowie zasługują, żeby się odstresować, jeśli zdecydowali się oglądać ten koszmar - podkreślił Stela.

WIDEO: Memy po meczu Albania-Polska

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W obrazkach pojawia się często przerobione hasło Polskiego Związku Piłki Nożnej. Oficjalnym mottem PZPN jest zdanie "Łączy nas piłka". Internauci przygotowali swoją wersję: "Męczy nas piłka".

ZOBACZ: K. Grosicki i G. Krychowiak powołani do reprezentacji na wrześniowe mecze

Stela zwrócił uwagę, że w polskim sporcie jest też miejsce na sukcesy. - Można się zastanowić jako to jest, że mamy piłkarzy, którzy zarabiają miliony złotych rocznie, setki tysięcy miesięcznie, a nie potrafią przeprowadzić jednej, skutecznej akcji na 90 minut - wskazał.

W tym samym czasie, którym nasi piłkarze starali się biegać po boisku w Tiranie, siatkarze reprezentacji Polski wywalczyli ćwierć finał mistrzostw Europy, pokonując Belgów w setach 3:1.