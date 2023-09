Dosiewanie trawy, czyli jak zagęścić trawnik?

Trawniki nie mają łatwego życia. Przechodzący po nich ludzie i zwierzęta, mroźne, ale suche zimy, długie okresy bezdeszczowe lub ciągłe ulewy – wszystko to osłabia naturalną zdolność darni do reprodukcji. Słabe źdźbła gorzej radzą sobie z chorobami i chwastami. Rozwiązaniem tego problemu jest dosiewanie trawy. Jak dosiewać trawę na istniejący trawnik?

Co jest niezbędne do dosiewania trawy i kiedy jest najlepsza pora na przeprowadzenie tego zabiegu?

Dosiewane trawy – sposób na gęsty trawnik bez ubytków

Dosiewanie trawy na trawniku to ogrodniczy zabieg pielęgnacyjny, który polega na wysianiu nasion na istniejącej już murawie bez potrzeby przekopywania jej.



Zabieg ten jest stosowany, gdy murawę atakują choroby lub wygląda na „zmęczoną” i starą, pomimo aplikowanych coraz większych dawek nawozów. Celem tego działania jest uzupełnienie jej ubytków i poprawienie zdolności reprodukcyjnych i gęstości, a także zwiększenie różnorodności gatunków i poprawę koloru. W efekcie otrzymuje się piękny, zdrowy, gęsty i soczyście zielony trawiasty dywan, który łatwiej broni się przed chwastami i jest odporniejszy na choroby.

ZOBACZ: Kiedy przesadzać trawy ozdobne? Jaki termin jest najdogodniejszy?



Dosiewanie trawy na nowym trawniku nie jest rzadkim zjawiskiem. Nie zawsze uda nam się stworzyć idealną murawę już za pierwszym razem. To właśnie ten zabieg, a także nawożenie jej odpowiednimi środkami pozwolą Ci cieszyć się pięknym trawnikiem, niczym z królewskiego ogrodu.

Sposoby na dosiewanie trawnika

Wyróżnia się dwa sposoby na dosiewanie trawnika:

Dosiewanie trawy metodą tradycyjną

Jest to najprostsza i najczęściej polecana technika uzupełniania braków w murawie. Polega ona na zastosowaniu nasion tej samej mieszanki, z której wysiano trawnik. Dzięki temu darń będzie miała jednolity wygląd i urośnie w podobnym tempie, co reszta murawy.



Wadą tego sposobu jest ryzyko ponownego pojawienia się dziur, w miejscach, w których trawa miała problem z rośnięciem, głównie tych zacienionych i intensywnie eksploatowanych. Rozwiązaniem jest wysianie tam specjalistycznej mieszanki do uzupełniania ubytków w już istniejącym trawniku, która jest bardziej odporna na trudne warunki czy uszkodzenia. Bez trudu kupisz je w sklepach ogrodniczych.

Dosiewanie trawy metodą innowacyjną

Bardziej innowacyjną metodą dosiewania trawnika jest zastosowanie trawy samozagęszczającej. Mieszanka taka zawiera w swoim składzie wyselekcjonowane odmiany, które rozrastają się we wszystkich kierunkach przy pomocy podziemnych kłączy. To z kolei oznacza, że poszczególne kępki samoistnie bez żadnej pomocy powinny się rozrastać, a tym samym regenerować, tworząc gęstą darń pokrywającą glebę.



Nasiona trawy samozagęszczającej szybciej kiełkują w porównaniu z mieszanką tradycyjną, dzięki czemu w krótszym czasie uzyskuje się naturalnie piękny, gęsto zadarniony i soczyście zielony dywan. Trawnik uzupełniony tym sposobem jest odporniejszy na intensywniejsze użytkowanie i trudne warunki atmosferyczne, takie jak nadmierne opady deszczu, mróz, czy ostre słońce. Wadą może być wyższa cena w porównaniu z mieszanką tradycyjną.

Jak wykonać dosiewanie trawnika?

Piękna, gęsta i zdrowa murawa, jest potwierdzeniem, że została wykonana prawidłowa dosiewka trawy. Jak ją wykonać, aby uzyskać pożądany efekt? O czym należy pamiętać?



Przede wszystkim należy dobrze przygotować trawnik. W tym celu najpierw oczyszcza się go ze starych liści, mchu, chwastów, patyków i tzw. filców, następnie w razie potrzeby kosi się oraz przeprowadza jego wertykulację, będącą jednym z podstawowych zabiegów regeneracyjnych murawę po zimie. Polega ona na pionowym nacinaniu darni na głębokość 5-15 mm. Służy do tego urządzenie nazywane wertykulatorem.

ZOBACZ: Domowy nawóz do pomidorów - 3 propozycje na naturalne odżywki do warzyw



Dosiewanie trawy po wertykulacji daje lepszy rezultat, ponieważ w ten sposób oczyszcza się go ze zniszczonej darni, która gnijąc, staje się miejscem, gdzie mnożą się różnego rodzaju patogeny chorobotwórcze.

Kolejnym krokiem jest aeracja, polegająca na nakłuwaniu darni widłami lub aeratorem na głębokość ok. 8-10 cm w celu napowietrzaniu trawnika. Poprawia ona przepływ wody do korzeni, wzmacnia korzenie trawy, wyrównuje darń oraz pomaga pozbyć się chwastów i mchu. Przeprowadzając te dwa ostatnie zabiegi, warto skupić się na miejscach, gdzie jest zbita gleba, aby ją rozluźnić.



Następnie należy rozsypać na trawniku świeże podłoże z dużą zawartością próchnicy i równomiernie rozprowadzić go grabiami. Dopiero po takim przygotowaniu można przejść do wysiewu nasion trawy w proporcji zalecanej przez producenta. Po zasiewie warto posypać cienką warstwą ziemi i przegrabić jeszcze raz, aby ukryć nasionka przed okolicznym ptactwem, które mogłoby je spożyć. Nieodłącznym elementem dosiewania trawy jest regularne podlewanie, które należy dopasować do warunków atmosferycznych.

Dosiewanie trawy – terminy

Trawa jest tak wdzięczną rośliną, że można dosiewać ją cały sezon z zależności od potrzeb. Dosiewanie trawnika wiosną ma za zadanie naprawić szkody powstałe w nim podczas zimy. Przeprowadza się je w połowie lub pod koniec marca. Słońce nie grzeje wtedy jeszcze zbyt mocno, więc trawa ma sprzyjające warunki do kiełkowania.



Dosiewkę trawy można również zrobić latem, kiedy tylko zaobserwujemy jakiś ubytek w murawie. Trzeba jednak pamiętać, aby przed tym zabiegiem skosić trawę, a po zabiegu obficie podlać obsiane miejsce.

ZOBACZ: Produkcja roślinna w dołku. Ceny skupu na bardzo niskim poziomie



Czy dosiewanie trawy jesienią to dobre rozwiązanie? Tak, wówczas można naprawiać szkody poczynione przez letnie susze. Trzeba pamiętać o tym, żeby dosiewać trawnik nie później niż w pierwszym tygodniu października. Po tym czasie trawa może nie zdążyć odpowiednio się rozwinąć. Dosiewanie trawy a przymrozki również nie są korzystnym połączeniem. Niska temperatura przeszkodzi w prawidłowym rozwoju nasion.

red/ Polsatnews.pl