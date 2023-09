W trakcie pracy na wybiegu dla nosorożców 33-letnia opiekunka zwierząt została zaatakowana przez jednego z osobników tam mieszkających. Kobieta została poważnie poturbowana przez agresora i zmarła na miejscu - podał CNN.

Podczas próby odstraszenia zwierzęcia, zaatakowany został również 34-letni pracownik zoo. Nosorożec poważnie ranił mężczyznę. Pracownika ogrodu przewieziono do Szpitala Uniwersyteckiego w Salzburgu, gdzie przeszedł operację ratująca życie.

Tragedia w zoo w Austrii. Ogród został zamknięty

- Jesteśmy absolutnie zszokowani i nie wiemy, jak do tego doszło - powiedziała rzeczniczka zoo Ulrike Ulmann.

- Wczesnym rankiem nosorożce są rutynowo smarowane sztyftem odstraszającym owady. Odbywa się to zawsze na obszarze chronionym - dodała.

Jak przekazała rzeczniczka, zoo będzie zamknięte we wtorek i środę.

ZOBACZ: Z gdańskiego zoo uciekł samiec pandy. Wspiął się na drzewo, ale nie potrafił zejść

W ogrodzie zoologicznym mieszka 150 gatunków zwierząt - w tym kilka białych nosorożców. Są dwie samice, Yeti i Tamika, oraz dwa samce, Tamu i Athos, które mieszkają obecnie w kompleksie nosorożców.

World Wide Fund for Nature przekazuje, że nosorożce białe są drugim co do wielkości ssakiem lądowym. Mogą ważyć do czterech ton. Są gatunkiem chronionym. Na świecie pozostało mniej niż 16 000 nosorożców białych.