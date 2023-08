Mała żyrafa przyszła na świat 31 lipca, lecz dopiero teraz zadebiutowała na wybiegu. Wyjątkowe, bo bez plam na ciele, zwierzę zaczęło przyciągać tłumy.

ZOBACZ: USA: Żyrafa utknęła w bramie. Zwierzę złamało kark



"Eksperci do żyraf uważają, że jest to jedyna żyrafa siatkowana o jednolitym kolorze, która żyje na całej planecie" - napisał ogród zoologiczny w oświadczeniu.



Żyrafy siatkowane posiadają jasną sierść i ciemne plamy. Jednak ten osobnik jest całkowicie brązowy. Eksperci nie potrafią stwierdzić, dlaczego żyrafa ma taki kolor. Maluch wciąż pozostaje pod opieką matki.

Jedyna w swoim rodzaju. Zoo ogłosiło konkurs na imię dla żyrafy bez plam

Ogród zoologiczny ogłosił konkurs na imię dla żyrafy. Głosować można na ich stronie internetowej. Do wyboru są imiona, które nawiązują do języka regionu Afryki, z którego pochodzi ten gatunek. Proponowane imiona to: Kipekee, co oznacza wyjątkowy, Friyali, czyli nadzwyczajny, Shakiri, znaczy najpiękniejszy lub Jamella, czyli ktoś o wielkiej urodzie.



Bright's Zoo w stanie Tennessee ma nadzieję, że dzięki wyjątkowemu przedstawicielowi gatunku zwróci uwagę odwiedzających na problem zanika wielu ras. "Dzikie populacje po cichu zmierzają ku wyginięciu, a 40 procent populacji dzikich żyraf wyginęło w ciągu zaledwie ostatnich trzech dekad" - podało zoo.

WIDEO: Morze ruin po pożarze na Maui. Przetrwał jeden dom Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kar/dk/polsatnews.pl