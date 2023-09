Jak przekazali funkcjonariusze do zdarzenia doszło podczas wtorkowego patrolu wieczorem na ulicy Przemysłowej w Bytowie. Do kontroli zatrzymali samochód marki audi. Mężczyzna, z którym rozmawiali, był widocznie zdenerwowany, co wzbudziło podejrzenia policjantów.

Dodatkowo zauważyli, że mężczyzna ma powiększone źrenice. Gdy policjanci wykonali mu test narkotykowy, okazało się, że jest pod wpływem marihuany.

18-latek nie zdążył odebrać prawa jazdy

Sprawdzenie w systemie młodego kierowcy wykazało, że zdobył on uprawnienia dopiero pod koniec sierpnia, więc od egzaminu nie minął nawet miesiąc.

ZOBACZ: Warszawa: 21-latka połknęła papierosa na widok mundurowych. Miała coś do ukrycia

18-latek miał tylko prawo jazdy w wersji elektronicznej na aplikacji w telefonie. Wersji plastikowej nie zdążył odebrać.

Oprócz utraty prawa jazdy grozi mu kara za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających.

Młodemu mężczyźnie została pobrana krew do dalszych badań. To, jak duża będzie kara, zależy od stężenia narkotyku w jego organizmie. Kodeks karny przewiduję za to karę pozbawienia wolności do dwóch lat oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na okres nie krótszy niż trzy lata.

WIDEO: Prognoza pogody - wtorek, 12 września - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aas/kg/ Polsatnews.pl