Najlepsza odmiana ogórków gruntowych – jaka da nam obfite i smaczne zbiory?

Uprawa ogórków gruntowych – dlaczego odmiana ma znaczenie?

Wiele osób chcących wzbogacić swój warzywny ogródek zastanawia się, jakie nasiona ogórków do kiszenia będą najlepsze i na jaką odmianę tego warzywa się zdecydować. Wbrew pozorom, nie jest to łatwa decyzja. Poszczególne gatunki różnią się od siebie między innymi: smakiem, wielkością, kształtem i odpornością na choroby.

Przed wyborem odmiany należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

● klimat, w jakim uprawiane będą ogórki;

● nasłonecznienie występujące w danym miejscu;

● rodzaj gleby;

● preferencje smakowe.

Niezależnie od odmiany najważniejszą cechą ogórków gruntowych jest to, by jak najszybciej po obsiewie rozpoczynały wegetację i silnie rosły. By tak się stało, musisz dopasować odmianę do lokalnych warunków klimatycznych.

Temperatura



Ogórki są wybitnie ciepłolubne i musisz to uwzględnić już na etapie poszukiwań tej idealnej odmiany, którą posadzisz. Optymalna temperatura uprawy mieści się w przedziale 18–30⁰C. Temperatura poniżej 10⁰C powoduje żółknięcia liści i obniża plony.

ZOBACZ: Soja – cena w 2023

Bardzo ważnym czynnikiem jest też długość okresu wegetacyjnego. W zależności od regionu Polski wiosna przychodzi wcześniej bądź kilka tygodni później. Najszybciej witają się z nią mieszkańcy Dolnego Śląska, gdy w niektórych rejonach kraju nadal występują przymrozki, które nie pozwalają na wczesny wysiew. Są ogórki, które lepiej znoszą upały, inne znów są bardziej odporne na chłody.

Gleba



Nie tylko temperatura powietrza ma znaczenie. Ważna jest również temperatura gleby. Ogórki lepiej plonują na glebach łatwo się nagrzewających. Najlepsza do ich uprawy jest ziemia próchniczna.

Istotną kwestią jest też odczyn gleby pod uprawę ogórków. Najlepiej wybrać glebę zasadową o odczynie 6–7 pH. Jesienią zaleca się przeprowadzenie wapnowania powierzchni przeznaczonej do obsiewu ogórkiem.

Wilgotność



Gleba pod ogórkami powinna być wilgotna, więc należy zadbać o to, by miała dobry drenaż. W tej roli świetnie sprawdza się piasek. Zastoiska wodne doprowadzają do rozwoju chorób grzybowych, dlatego zaleca się podlewanie tych roślin co drugi dzień. Przed nadmiernym wyparowywaniem wody świetnie chroni zaś cieniowanie.

Warunki świetlne



Ekspozycja słoneczna to bardzo ważny element podczas wyboru miejsca na uprawę ogórków gruntowych. Warzywa potrzebują co najmniej 6–8 godzin światła słonecznego dziennie, jednak nie możesz ich narażać na palące słońce, które powoduje poparzenia liści.

Zaleca się stosowanie różnych form osłony, takich jak siatki cieniujące czy geowłóknin, które chronią również przed przymrozkami. Należy pamiętać, że ogórek to roślina bardzo wrażliwa na czynniki biotyczne.

ZOBACZ: Krzewy ozdobne kwitnące od wiosny do jesieni – jakie rośliny upiększą Twój ogród?

Twoje preferencje



Przy wyborze odmiany ogórków do uprawy bardzo ważne są też preferencje kulinarne. Czy chcesz uprawiać warzywa, które posłużą do kiszenia, a może wolisz korniszony? Ty decydujesz, co chcesz uprawiać w swoim ogrodzie. Czasem warto spróbować kilku odmian, bo każda smakuje inaczej i ma inną strukturę.

Popularne odmiany ogórków gruntowych



Oto najpopularniejsze rodzaje ogórków gruntowych ze względu na ich przeznaczenie kulinarne:

● odmiany przeznaczone na kiszone ogórki,

● ogórki przeznaczone do konserwowania,

● ogórki odpowiednie na korniszony,

● ogórki do bezpośredniego spożycia.

Jaka odmiana ogórków gruntowych jest najlepsza do przydomowego ogródka?

W ogródkach przydomowych do uprawy ogórków gruntowych najlepiej wybierać ogórki odporne na choroby o podłożu grzybiczym. Pozwoli Ci to uniknąć konieczności stosowania środków chemicznych.

ZOBACZ: Kiedy przycinać czereśnie? Niezbędnik sadownika

Najlepiej wybierać odmiany wyhodowane współcześnie, udoskonalone. Są one bardziej odporne na szkodniki, choroby grzybowe i przymrozki. Oznaczenie takich partii nasion to F1. Są one nieco droższe, jednak odporność nabyta przez krzyżowanie tradycyjnych odmian powoduje wyselekcjonowanie dobrych cech.

Jaka odmiana ogórka gruntowego jest najlepsza?

● Cezar – ogórki są ciemnozielone i mają brodawki. Nadają się na przetwory i do kwaszenia. Odmiana jest dość odporna na mączniaka rzekomego i chłody.

● Izyd – ogórki są ciemnozielone i mają niewiele brodawek. Nadają się do konserwowania. Ta odmiana jest bardzo plenna i odporna na mączniaka rzekomego.

● Parys – ogórki są zielone, mają jasne smugi, a skórka ma małą ilość brodawek. Nadają się do sałatek i marynat. Odmiana jest dość odporna na mączniaka rzekomego.

● Polan – ogórki są zielone i mają jaśniejsze smugi i zaokrąglone końce. Nadają się do sałatek i przetworów.

● Lider – to najnowsza odmiana, najbardziej odporna na choroby grzybowe i niekorzystne warunki pogodowe. Ogórki nadają się do kiszenia i konserwowania.

Jaka jest najlepsza odmiana ogórków gruntowych do kiszenia? Warto wybierać młode owocniki, gdzie komora nasienna jest przeźroczysta z ledwo widocznymi zalążkami nasion. Kształt powinien być prosty, walcowaty, a skórka zielona bez oznak chorobowych. Tu polecamy odmiany ogórków:

● Cezar F1

● Borus F1

● Śremski F1

Ogórki do konserwowania powinny być troszkę większe niż korniszony i zalewa powinna być bardziej octowa, o wyrazistszym smaku. Jaka jest najlepsza odmiana ogórka do konserwowania? Warzywa nie powinny mieć tendencji do gorzknienia nawet po zakonserwowaniu. Oto odmiany ogórków nadających się do konserwowania:

● Szeryf F1

● Hela F1

● Cezar F1

Jak widzisz najbardziej uniwersalną odmianą ogórka gruntowego jest Cezar F1 i to w większości przypadków będzie najlepszy wybór.

Najlepsza odmiana ogórków gruntowych do dużej uprawy

W przypadku dużych upraw ogórków w gruncie głównym czynnikiem wyboru odmiany jest wydajność. W produkcji towarowej liczy się ilość. Jakie odmiany ogórków gruntowych sprawdzą się najlepiej? Jakie są polecane nasiona ogórków gruntowych?

● Platina,

● Sonate,

● Atlantis,

● Atomic,

● Śremski.

Jakie odmiany ogórków gruntowych dają najlepsze plony?

Najbardziej plennymi odmianami ogórków gruntowych są: Cezar, Śremski, Julian i Octopus. Wiele osób poleca te odmiany, chwaląc je za wydajność i odporność na mączniaka rzekomego. Ogórki mają zadowalający wygląd i wybitny smak i nadają się zarówno do kiszenia, jak i sałatek.

ZOBACZ: Kiedy sadzić drzewka owocowe? Jaki termin jest najkorzystniejszy?

Z ciekawostek polecamy odmianę ogórków partenokarpicznych. W wyniku krzyżowania wyselekcjonowano odmianę Zuzanna F1, która nie wymaga zapylaczy, a i tak obficie kwitnie i owocuje.

red/polsatnews.pl