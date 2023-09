Cięcie winorośli – jak i kiedy je przycinać?

Cięcie winorośli – dlaczego warto je wykonywać?

Tym na co pozwala cięcie winogron, jest formowanie winorośli i kontrolowanie wzrostu rośliny. Usuwanie nadmiernie rosnących pędów i gałęzi może nadać winorośli odpowiednią strukturę, która sprzyja dostępowi światła i powietrza do wszystkich jej części.



Regularne cięcie winorośli ma kluczowe znaczenie dla uzyskania zdrowych i obfitych plonów. Usuwanie niepotrzebnych pędów i liści pozwala koncentrować energię rośliny na wytworzeniu smacznych i soczystych winogron.



Cięcie winorośli ma też wpływ na to, jak roślina przejdzie przez zimę i zaadoptuje się do nowego sezonu wegetacyjnego. Poprawne wykonanie zabiegu może pomóc w uniknięciu nadmiernego zamarzania, a więc i zabezpieczy ją przed niekorzystnymi warunkami.

Warto wiedzieć też o tym, że cięcie jest bardzo ważne dla regeneracji starszych winorośli. Usuwanie wiekowych i zniszczonych pędów stymuluje roślinę do wytwarzania nowych, zdrowszych latorośli, co korzystnie wpływa na jej wydajność.

Termin cięcia winorośli

Ogromne znaczenie dla zdrowia i wzrostu rośliny ma termin cięcia winorośli. Kiedy należy wykonywać ten zabieg? Okazuje się, że roślinę tę warto przycinać nawet 4 razy w roku. Poprawne przycięcie winogron w odpowiednich momentach ma wpływ na ich zdolność do wydawania obfitych i smacznych plonów. Jednym z terminów jest zimowe cięcie winorośli, które powinno się wykonywać na przełomie listopada i grudnia, kiedy roślina jest w stanie spoczynku. Warto wtedy usunąć martwe, uszkodzone i chore pędy, pozostawiając tylko te najmocniejsze i przygotować roślinę na nowy sezon.

Możliwe jest też wiosenne cięcie winorośli, najlepiej w marcu, kiedy roślina budzi się do życia. Jest to najlepszy okres na kształtowanie pędów i usuwanie tych, które mogą zakłócać prawidłowy rozwój rośliny. Jak przyciąć winogron na wiosnę? Wówczas usuwamy jedynie pędy słabe i nierokujące na obfite owocowanie. Umiejętne cięcie we właściwym okresie pozwoli winorośli na lepszą wentylację i oświetlenie, a także na skupieniu koncentracji rośliny na produkcji zdrowych owoców, co zapewni lepsze plony.

Z kolei letnie cięcie winorośli pozwoli na uzyskanie większego plonu, gdyż zielone pędy nie obciążą zbyt mocno rośliny. Kiedy przycinać winogrona latem? Zabieg możesz wykonywać przez cały okres wegetacyjny, aż do późnej jesieni.

Rodzaje cięć winorośli

Istnieje kilka metod, by wykonać ten zabieg. Najważniejszym z nich jest cięcie formujące, które ma na celu nadanie roślinie właściwej struktury i kształtu. Usuwanie niepotrzebnych pędów i gałęzi zapewni równomierne rozmieszczenie owoców. Można stosować je zarówno na młodych, jak i starszych roślinach.

Wartą omówienia techniką jest również cięcie pogłębiające stosowane u starszych roślin. Schemat cięcia winorośli polega wówczas na przycinaniu pędów głównych bliżej korzeni, co stymuluje wytwarzanie nowych pędów.



Cięcie odnawiające ma na celu przywrócenie zdrowia i wydajności starej, zaniedbanej winorośli. Polega ono na drastycznym przycięciu pędów głównych i gałęzi do minimalnej ilości, aby roślina mogła odnowić się i wypuścić nowe pędy.



Należy podkreślić, że jest to raczej ostateczność, którą stosuje się w przypadku bardzo zaniedbanych roślin. Poza tym każda winorośl może mieć indywidualne potrzeby dotyczące cięcia, dlatego warto dostosować techniki np. do konkretnego gatunku, jaki posiadamy.

Cięcie winorośli w pierwszych latach uprawy

Pierwsze lata uprawy winorośli są niezwykle istotne dla zdrowego wzrostu i przyszłych plonów. Cięcie w tym okresie odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu rośliny, tworzeniu zdrowej struktury oraz zachęcaniu do obfitego owocowania. Przed sadzeniem winorośli warto przeprowadzić pierwsze cięcie, aby przygotować sadzonki do wzrostu w ogrodzie.

Po posadzeniu winorośli wykonaj cięcie, usuwając pędy przy samym pieńku (około 2-3 pąków od ziemi) oraz pozostawiając jeden lub dwa mocne pędy, które będą tworzyć krzew. To pozwoli na skupienie energii rośliny na tworzeniu zdrowych pędów głównych.

Przycięcie pędów na długości 2-4 pąków pozwoli na rozwinięcie się bocznych pędów, które będą tworzyć łozy. Usuwaj również pędy rosnące w kierunku środka krzewu, aby zapewnić odpowiednią wentylację i dostęp do światła.

W pierwszym roku uprawy zaleca się usuwanie pąków kwiatowych, aby roślina mogła skoncentrować się na tworzeniu zdrowych pędów. To zapewni lepsze plony w przyszłości. W kolejnych latach można pozostawić pąki kwiatowe, aby cieszyć się owocami. Pod koniec pierwszego sezonu wegetacyjnego wykonaj cięcie winorośli jesienią, usuwając nadmiar pędów i liści.

Pozostaw kilka zdrowych pędów, które będą przetrzymywać energię do następnego sezonu. Po każdym cięciu, zwłaszcza w pierwszych latach, pamiętaj o gojeniu ran, aby zapobiec infekcjom – w tym celu możesz użyć specjalnych preparatów lub naturalnych substancji, takich jak wosk pszczeli. Chronienie rośliny przed chorobami i szkodnikami to również ważna część pielęgnacji.

Jak przycinać starsze okazy winorośli?

Zanim przystąpisz do cięcia starszych winorośli, zastanów się nad celem zabiegu. Czy chcesz poprawić owocowanie, kontrolować wzrost czy przywrócić zdrowie rośliny? Odpowiedź na te pytania pomoże wybrać odpowiednie techniki cięcia.

Kluczowe dla starszych roślin jest cięcie zimowe, podczas którego usuwa się martwe, chore i uszkodzone pędy, co zmniejsza szanse na wystąpienie chorób. Starsze okazy winorośli mogą wydawać zbyt wiele długich pędów wzrostowych. Przycinanie ich do 5-8 pąków pozwoli na kontrolowanie wzrostu, skupienie energii rośliny na owocowaniu i tworzenie mocnych pędów, które przyniosą owoce.

Stare pędy, które już nie przynoszą owoców, warto usunąć. To pozwoli zwolnić miejsce dla nowych, które będą obficie owocować. Warto usuwać pędy, które mają więcej, niż 4-5 lat. Podczas cięcia starszych okazów winorośli ważne jest, aby zachować balans między przycinaniem a owocowaniem. Zbyt drastyczne cięcie może wpłynąć negatywnie na ilość plonów, dlatego stosuj umiarkowane techniki, unikając raczej tych radykalnych, które bardzo mocno ingerują w strukturę rośliny.

