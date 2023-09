Jak rozmnożyć piwonie? Przydatne wskazówki

Jak rozmnożyć piwonie z nasion, a jak bezpiecznie ją rozsadzić? O tym w dalszej części artykułu!

Kiedy rozmnaża się piwonie?

Rozmnażanie piwonii to proces, który pozwala na poszerzenie kolekcji tych pięknych kwiatów. Metoda rozmnażania, czy to z nasion, czy poprzez podział, zależy od preferencji i czasu, jaki jesteś w stanie poświęcić. Pamiętaj jednak, że niezależnie od wybranej metody, ważne jest, aby przestrzegać zasad higieny i pielęgnacji roślin.

Rozmnażanie piwonii z nasion jest możliwe, ale warto wiedzieć, że ten proces jest czasochłonny i wymaga cierpliwości. Można pozyskać je z dojrzałych owoców jesienią. Zaleca się, by przed siewem chłodzić je w lodówce przez kilka tygodni albo nasadzić od razu. Podział to popularny sposób rozsadzania piwonii, który daje szybsze efekty, niż rozmnażanie z nasion. Najlepszym czasem na to jest wczesna wiosna lub późna jesień. Roślinę macierzystą dzieli się na mniejsze części, upewniając się, że każda z nich ma zdrowe korzenie.

Jak widzisz, rozmnażanie piwonii jest możliwe niemal przez cały rok – od wczesnej wiosny do końca września – w zależności od wybranej metody i panujących na zewnątrz warunków klimatycznych. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym ogrodnikiem, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z rozmnażaniem roślin, piwonie z pewnością dostarczą Ci satysfakcji i sprawią, że twój ogród będzie wyglądał zjawiskowo!

Sposoby na rozmnażanie piwonii

Wiesz już, że istnieją dwa najpopularniejsze i skuteczne sposoby, dzięki którym możesz rozmnożyć piwonie i cieszyć się ich urokiem na większą skalę. Omówmy je teraz nieco dokładniej:

Rozmnażanie przez podział – to najlepszy sposób na wczesną wiosnę lub późną jesień, kiedy rośliny są w stanie spoczynku. Jak rozsadzić piwonie? Wystarczy wykopać roślinę bez naruszenia jej korzenia, a następnie delikatnie oczyścić go z resztek ziemi. Następnie trzeba obciąć liście i podzielić karpę na kilka części tak, aby każda miała 2-3 pąki i 1-3 korzenie. Przed rozsadą piwonii zaleca się umyć karpę pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia – ułatwi to późniejsze cięcie korzeni. Po wszystkim należy umieścić pąki około 5 cm pod ziemią. Z takich sadzonek uzyskamy kwitnącą piwonię już po dwóch latach.

Rozmnażanie piwonii z nasion jest bardziej skomplikowane i wymaga cierpliwości – trzeba zebrać dojrzałe nasiona na przełomie sierpnia i września, kiedy pękają mieszki. Najlepiej od razu je wysiać i obficie podlewać. Pierwszy pęd powinien pojawić się po dwóch latach, natomiast roślina zakwitnie po 5-7 latach.

Kiedy rozmnożysz piwonie i posadzisz nowe rośliny, nie zapomnij o ich pielęgnacji. Woda, nawóz i odpowiednia opieka zapewnią im zdrowy start w nowym miejscu.

Rozmnażanie piwonii, czyli tajemnica jej długowieczności

Piwonie, z ich olśniewającymi kwiatami i wyjątkowym aromatem, stanowią serce wielu ogrodów. To rośliny, które kojarzą się z elegancją i urodą.

Piwonia może być rośliną długowieczną, jednak żebyśmy mogli długo się nią cieszyć, powinniśmy uprawiać ją na żyznej glebie, niezbyt ciężkiej, z odpowiednią wilgotnością. Roślina nie może przeschnąć, ale też podłoże nie może być zbyt podmokłe. Piwonie lubią słoneczne lub lekko ocienione stanowiska, wolne od wiatru. Odpowiednia pielęgnacja pozwoli roślinie na kwitnięcie od maja do czerwca.



Właściwe zasadzenie piwonii po rozmnożeniu jest kluczowe dla jej wzrostu, dlatego warto ustrzec się najczęstszych błędów:

piwonie najlepiej posadzić od końca sierpnia do końca września – zbyt późne posadzenie może opóźnić kwitnienie;

karpa musi być posadzona na takiej głębokości, żeby jej oczka znalazły się na głębokości 5 cm pod ziemią. Głębsze osadzenie może uniemożliwić zakwitnięcie rośliny, przy czym trzeba pamiętać, że do głębokości liczymy również ściółkę z zimowego okrycia , warto więc ją rozgrabić przed posadzeniem;

, warto więc ją rozgrabić przed posadzeniem; piwonie nie lubią żyć w cieniu innych roślin, które mogą zabierać im światło i podbierać składniki pokarmowe, warto więc znaleźć dla nich miejsce, w którym nie będą miały zbyt dużej konkurencji;

piwonie lubią nawozy zawierające fosfor i potas, trzeba natomiast uważać na zbyt dużą ilość azotu w nawozie.

Jak widzisz, to piękna, ale i wymagająca roślina. Odpowiednie rozmnażanie i osadzenie jej, zwłaszcza przy zachowaniu odrobiny cierpliwości, pozwoli Ci na lata upiększyć ogród.

