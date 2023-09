Coraz niższe ceny tuczników – kryzys na rynku pogłębia się?

Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem kryzysu na rynku rolniczym. Bessa nie omija również rynku żywca wieprzowego, gdzie w ostatnim czasie nastąpiły kolejne spadki. Dowiedz się, jakie są aktualne ceny tuczników, co wpływa na ich notowania oraz jakie są prognozy na przyszłość.

Coraz niższe ceny tuczników za zachodnią granicą

Rynek rolny w Polsce jest silnie powiązany z rynkami europejskimi i światowymi. W przypadku żywca wieprzowego polskie ceny są warunkowane notowaniami na rynku niemieckim, jednak w całościowej prognozie warto brać pod uwagę również giełdy w innych krajach, w tym Holandii oraz Danii.

W ostatnim czasie ceny tuczników w Niemczech zostały jednak obniżone, a przyczyną tego było m.in. spowolnienie na niemieckim parkiecie VEZG, po którym obniżono rekomendowaną cenę minimalną o 10 eurocentów. Obecnie minimalna cena za tuczniki wynosi 2,30 eur/kg, co w przeliczeniu na złote daje kwotę ok. 10,26 zł/kg w klasie E. W Polsce ceny te oscylują natomiast wokół 1,10-10,15 zł/kg, jednak można jeszcze znaleźć oferty wyższe o około 10 groszy.

Co jest przyczyną spadku cen tuczników?

Chcąc określić, czy istnieją szansę na wzrost notowań cen żywca wieprzowego, warto przeanalizować to co jest przyczyną obecnego kryzysu. Jednym z najważniejszych powodów jest niski obrót na rynku, w wyniku którego zakłady nawet przy niskim pogłowiu magazynują mięso w chłodniach. Takie działanie, przy wysokich kosztach magazynowania nie sprzyja rywalizacji na rynku żywca, a nawet może skłaniać do dalszych obniżek.

Wśród kolejnych przyczyn niskiej ceny żywca wskazuje się na handel międzynarodowy. W tym aspekcie należy podkreślić, że mięso pochodzące z krajów Unii Europejskiej nie jest konkurencyjne cenowo, przez co wielu odbiorców zaczęło szukać nowych dostawców, m.in. w USA. Trendy w tym zakresie miały zatem wpływ zarówno na ceny tuczników w Niemczech, jak i w Polsce.

Jak może wyglądać sytuacja na rynku w przyszłości?

Mając na względzie opisane wcześniej czynniki warto zastanowić, jakie są perspektywy cen tuczników. Prognozy, jakie snują analitycy nie są jednak jednoznaczne.

Na początku warto zaznaczyć, że ceny warchlaków utrzymują się na wysokim poziomie. W efekcie, w najbliższym czasie można spodziewać się albo tego, że nastąpi spadek proporcjonalny do spadku cen tuczników, albo ograniczenie pogłowia świń.

W konsekwencji możemy mieć do czynienia z próbą ograniczenia kosztów lub ze zwiększeniem ceny w wyniku niedoboru mięsa wieprzowego. Ponadto, w krótkim okresie stawki oferowane za tuczniki mogą być warunkowane również tym, jaki będzie popyt na wieprzowinę w miesiącach jesiennych.

Trzeba jednak pamiętać, że poza rynkowymi zależnościami wpływ na notowania, a tym samym opłacalność hodowli mogą mieć również:

decyzje polityczne, szczególnie polityka celna oraz kierunek krajowej polityki rolnej;

makroekonomiczne jak: wahania kursowe, poziom inflacji czy stopy procentowe.

W konsekwencji trudno jest jednoznacznie ocenić to, jak kształtować będą się ceny tuczników w najbliższych miesiącach, a także przewidywać to, czy branża wyjdzie z kryzysu, czy wręcz przeciwnie – będzie się on pogłębiać.

