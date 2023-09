Centralna Komisja Egzaminacyjna podała w piątek, że 89,3 proc. tegorocznych maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Jest to wynik obejmujący absolwentów zdających egzaminy w sesji głównej, dodatkowej i poprawkowej. Do sesji poprawkowej przystąpiło niemalże 25 tys. osób.

Do tegorocznej matury przystąpiło 254 610 absolwentów. Zdało ją 89,3 proc. - wynik ten uwzględnia egzaminy w sesji głównej, dodatkowej i poprawkowej. Jednakże egzaminu nie zaliczyło 10,7 proc., czyli 27 170 osób. W ubiegłym roku maturę zdało 78,2 proc. absolwentów.



Maturę w nowej formule (Formuła 2023), którą pisali uczniowie 4-letniego liceum, zdało 94,6 proc. (nie zdało 5,4 proc.). Wszystkich osób piszących w nowej formule było 151 717.

Z kolei uczniów po 4-letnim techniku, szkołach artystycznych bądź branżowych II stopnia, którzy pisali maturę w starej formule (Formuła 2015) zdało 81,5 proc. (nie zdało 18,5 proc.). Do tej matury podeszło 102 893 absolwentów.

116 obywateli Ukrainy przystąpiło do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym w 2023. Maturę zaliczyło 66,4 proc., czyli 77 osób. Niestety nie udało się to 39 osobą - 33,6 proc..

Sesja poprawkowa - zdawało ją prawie 25 tys. osób

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w sierpniu 2023 r. przystąpiło 24 844 tegorocznych absolwentów. Były to osoby, które w terminie głównym i/lub w terminie dodatkowym w 2023 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej oraz do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.

Niezależnie od formuły egzaminu maturalnego wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2023 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Z kolei w części ustnej obowiązkowy był język polski oraz wybrany język obcy nowożytny.

Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent mógł przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

7 lipca, Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur.

Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących pisemny egzamin maturalny z języka polskiego zdało 98 proc. abiturientów, egzamin z matematyki – 94 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski – zdało go 98 proc.

Wśród tegorocznych absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia pisemny egzamin maturalny z polskiego zdało 95 proc. abiturientów, egzamin z matematyki – 80 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski – zdało go 95 proc.

kar/polsatnews.pl