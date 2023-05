Matura 2023. Gdzie szukać arkuszy z odpowiedziami?

Tegoroczny egzamin - wyjątkowo - odbędzie się w dwóch formułach. Związane jest to ze zmianami wprowadzonymi przez ministra edukacji Przemysława Czarnka, który przywrócił czteroletnie licea i pięcioletnie technika.

Na wszystkich abiturientów czekają obowiązkowe pisemne egzaminy na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego oraz dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego. Maturzyści dodatkowo muszą także zweryfikować swoją wiedzę w obowiązkowym jednym egzaminie na poziomie rozszerzonym.

Matura 2023. Gdzie szukać odpowiedzi?

Od początku maturalnego maratonu zespół Interii publikować będzie arkusze z wybranych przedmiotów wraz z proponowanymi odpowiedziami. Znaleźć je będzie można każdego dnia, tuż po zakończeniu egzaminów, czyli około godziny 14:00.

Arkusze maturalne z odpowiedziami. Śledź raport Interii: Matura 2023

W czwartek (4 maja) uczniowie poznają odpowiedzi zespołu ekspertów z języka polskiego na poziomie podstawowym. Piątek (5 maja) to dzień z językiem angielskim na poziomie podstawowym, zaś poniedziałek (8 maja) matematyki, również na poziomie podstawowym. Kolejne dni to arkusze z odpowiedziami z poziomu rozszerzonego. 9 maja - język angielski, 10 maja - wiedza o społeczeństwie, 11 maja - biologia, 12 maja - matematyka, 15 maja - chemia, 16 maja - geografia i 17 maja - język polski rozszerzony.

Warto przypomnieć, że aby zdać egzamin maturalny na poziomie podstawowym, niezależnie od formuły, należy uzyskać minimum 30 proc. punktów. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku przedmiotów dodatkowych, otrzymany wynik ważny jest wówczas tylko przy rekrutacji na studia.

Matura 2023. Walka z przeciekami

Jak co roku Centralna Komisja Egzaminacyjna zapowiada nowe, ulepszone środki ostrożności, przed wyciekami pytań egzaminacyjnych. Zastosowane zostaną m.in. specjalne nadajniki zabezpieczające przedwczesne otwarcie kopert. Nowości technologiczne zapowiedział szef CKE Marcin Smolik, dodając, że trafią one przede wszystkim do placówek, w których okręgowe komisje miały wątpliwości, co do rzetelności przeprowadzania egzaminu w latach ubiegłych.

- Przy naruszeniu paczki z arkuszami, nadajnik wysyła sygnał, że w szkole doszło do otwarcia przed dozwolonym terminem. Wówczas kontaktujemy się z taką placówką i prosimy jej dyrektora o okazanie na kamerze, czy pakiety nie są naruszone - mówił w rozmowie z Interią.

