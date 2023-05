- Zarządzający Szkoły w Chmurze poszukiwali miejsca, w którym mogłoby się pomieścić 700 maturzystów i padło na stadion warszawskiej Legii. Dziś o 9:00 uczniowie pojawili się na miejscu, by napisać najważniejszy egzamin w życiu - przekazał reporter Polsat News Grzegorz Urbanek.

Jak wyjaśnił, Szkoła w Chmurze umożliwia edukację domową, jest to projekt, który funkcjonuje od trzech lat. Uczniowie w trakcie nauki korzystają z materiałów zamieszczonych na platformach internetowych, mają również zapewniony kontakt z nauczycielami.

- Podstawą tej formy edukacji jest indywidualna nauka, czyli ważna jest samodyscyplina, by wyznaczać sobie terminy nauki. Trzeba po każdym semestrze zaliczać egzaminy - tłumaczył reporter Polsat News.

W Szkole w Chmurze uczniowie pobierają bezpłatną naukę z zakresu podstawy programowej. Szkoła - od zerówki do liceum - działa pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jedynym obowiązkiem uczniów jest rozwiązanie rocznych testów zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej - w dowolnym momencie roku szkolnego.

Matura na stadionie Legii

Maturzyści, którzy dziś przystąpili do egzaminu nie pisali go na murawie - mieli zapewnione takie same warunki, jak w szkołach na terenie całego kraju. Uczniowie maturę z języka polskiego napisali w salach konferencyjnych na stadionie Legii.



- Zorganizowanie egzaminu na stadionie było dużym przedsięwzięciem logistycznym. Jeżeli chodzi o Szkołę w Chmurze są to nie tylko uczniowie z Warszawy i okolic, ale uczniowie z całej Polski - poinformował reporter Polsat News. Jak dodał, organizatorzy musieli również zapewnić maturzystom nocleg.

Edukacja domowa czy tradycyjna? "W szkole marnuje się dużo czasu"

Uczniowie jeszcze przed 9:00 wyjaśniali, jakie widzą różnice między nauką w tradycyjnej szkole, a edukacją domową. - Mniej stresująca jest "chmura", bo uczę się w swoim tempie, według swojego planu i po prostu łatwiej jest mi przyswoić materiał, jak mam wszystko zaplanowany pod siebie - przekazywała jedna z maturzystek.



Maturzyści zaznaczali, że w trakcie przygotowań do egzaminu mogli skorzystać z konsultacji i dzwonić do nauczycieli. Jeden z uczniów przyznał, że w trakcie edukacji domowej miał więcej czasu na "solidne przygotowanie". - W szkole tak dużo czasu się marnuje - dodawał.

Matura 2023. "Przedwiośnie" i "Pan Tadeusz"

Podczas tegorocznego egzaminu z języka polskiego na uczniów czekały elementy z "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego i "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Maturzyści wychodząc z matury nie kryli zaskoczenia lekturami, które pojawiły się w 2023 roku.



- Trochę zaskoczyły, było dosyć ciężko, ale tematy rozprawki były fajnie - mówiła jedna z maturzystek. - Było trochę zaskoczenia. Myślałam, że będzie coś innego - dodawała druga.

