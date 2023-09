Eksport produktów rolnych do UE z Ukrainy – rośnie tempo transportu drogowego

Dokładnie 15 września 2023 roku wygasa porozumienie unijne w sprawie importu zboża ukraińskiego przez kraje przygraniczne. Ewentualne przedłużenie jest negocjowane w gorącej atmosferze, co ma związek z zakazem importu zbóż do Polski, Węgier, Słowacji, Bułgarii i Rumunii. W momencie gdy sytuacja się zaognia, zauważalny jest wzrost tempa drogowego eksportu produktów rolnych do UE.