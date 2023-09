Wzrost w cenie zbóż na świecie – notowania giełdowe w górę

Koniec tygodnia pod znakiem wzrostu cen zbóż na świecie

Podczas gdy w Polsce żniwa mają się wreszcie ku końcowi, indeksy zbóż świecą się na zielono. Wyceny kukurydzy na paryskiej giełdzie MATIF w kontrakcie listopadowym wzrosły o 2,2 proc.. W piątek płacono za nią 216 euro za tonę. Wzrosty są odnotowywane mimo tego, że sezonowe dostawy z trwających zbiorów w Argentynie i Brazylii są wyższe od przewidywanych.

Unijny rzepak również wyceniany jest wyżej, niż kilka tygodni temu. Dzisiaj za tonę trzeba zapłacić ponad 473 euro. Korzystny trend dla producentów jest efektem zachowania kanadyjskiej canoli i z relatywnie drogiej soi. Wysokie ceny nasion oleistych podbija także drożejąca ropa naftowa.

Wiele wskazuje na to, że notowania rzepaku będą wzrastać także w najbliższej przyszłości. Komisja Europejska obniżyła prognozy zbiorów tego ziarna w UE-27 do 19,1 miliona ton, co może mieć wpływ na poziom podaży i cenę równowagi rynkowej. Zmiany nie ominęły także pszenicy, co ma związek z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Wzrosty reakcją na sytuację w Rosji

Mimo rosnących cen pszenicy z Rumunii, na co wpłynął też niedawny przetarg GASC, na rynku eksportowym wciąż dominują odmiany czarnomorskie. Dostępność i ceny zboża rosyjskiego mają kluczowe znaczenie dla kształtowania się notowań na giełdach światowych. Jeszcze w lipcu wydawało się, że wycofanie się Rosji z umowy o eksporcie ukraińskiej żywności przez Morze Czarne nie odbije się na notowaniach zbóż. Argumentowano to przyzwyczajeniem się do licznych wrogich działań podejmowanych przez Moskwę.

Informacja z początku miesiąca o tym, że Ukraina oficjalnie ogłosiła rosyjskie porty czarnomorskie jako strefę działań wojennych, zmieniły sytuację o 180 stopni. Taras Wysocki, pierwszy wiceminister polityki rolnej Ukrainy podał do publicznej informacji, że „w ramach ataku utracono tysiące ton produktów o wartości milionów dolarów. Jeśli mówimy o wolumenach, to łącznie było to 3-5 tysięcy ton produktów”. Kolejne eksplozje i pożary nieopodal dużego portu Noworosyjsk, a także podniesienie przez Moskwę podatku eksportowego na pszenicę z 3713 rubli za tonę do 4269 rubli za tonę, tylko pogłębiły obawy i wzrost w cenie zbóż na świecie.

Prezes firmy analitycznej IKON Commodities, Ole Huoe zauważa, że ryzyko na Morzu Czarnym potęguje z każdym dniem. Paradoksalnie a każde zagrożenie dla rosyjskiego eksportu ma dużo większy wpływ na rynek niż niebezpieczeństwa dla ukraińskiego korytarza eksportowego. Widać to już teraz w notowaniach giełd amerykańskich.

Wzrost w cenie zbóż na giełdach amerykańskich

Najstarsza na świecie giełda futures i opcji, Chicago Board of Trade, w ostatni piątek proponowała zakup pszenicy w kontrakcie wrześniowym za 225,33 dolarów amerykańskich za tonę. W ujęciu rocznym oznacza to spadek o 16,2 proc., ale już w stosunku do pierwszych dni sierpnia zauważalny jest wzrost o około 4 proc..

Nie inaczej przedstawia się sytuacja z kukurydzą. Dostawy we wrześniu kontraktowane są obecnie po 188,77 dolarów amerykańskich za tonę. Jest to o 1,4 proc. więcej w porównaniu z wcześniejszym tygodniem. Eksperci określają obecną sytuacją na giełdzie w kategorii trendu długoterminowego spadkowego, średnioterminowego spadkowego oraz krótkoterminowego wzrostowego. W ustabilizowaniu cen z pewnością nie pomaga także mała ilość opadów podczas trwających zbiorów w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Notowania cen pszenicy na giełdach światowych

Wzrost w cenie zbóż na świecie odnotowywany jest praktycznie w każdym zakątku globu. Pszenica na giełdzie MATIF w Paryżu wyceniana jest obecnie na 233 euro za tonę. To o 0,21 proc. więcej niż tydzień wcześniej. Unijnej pszenicy pomaga systematyczne osłabianie się euro wobec dolara, którego kurs wyniósł 1,08 i był najniższy od czerwca.

Niestabilna sytuacja na rynkach wpływa także na wartości płacone polskim rolnikom. Inwestorzy obecnie za tonę pszenicy konsumpcyjnej płacą od 780 do 1100 złotych (tydzień wcześniej było o przeciętnie 30 złotych taniej). Wzrosty dotknęły także jęczmień konsumpcyjny, żyto paszowe czy rzepak.

Nieznacznie niższe były z kolei ceny pszenicy paszowej czy pszenżyta. Biorąc pod uwagę pogorszenie parametrów zbieranego ziarna (w tym przede wszystkim niską zawartość białka, dużą wilgotność oraz niewystarczającą liczbę opadania), należy spodziewać się dalszych wzrostów cen zbóż w Polsce.

