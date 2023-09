Wypłata ze sprzedaży pszenicy i gryki rozpoczęła się! Jaka kwota zasiliła już konta rolników?

Ruszyła wypłata dopłat do pszenicy i gryki. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na konta rolników wpłynął już ponad miliard złotych. W dalszej części artykułu przedstawiamy szczegóły i najważniejsze informacje o tych dopłatach.

Wypłata pieniędzy producentom rolnym ze sprzedaży pszenicy i gryki – na konta rolników przelano już ponad miliard zł

Jak informuje w najnowszym komunikacie ARiMR, dopłaty do gryki i pszenicy są wypłacane w bardzo szybkim tempie. Zgodnie z danymi z 31 sierpnia wsparcie otrzymało już 68,25 tys. rolników, a łączna kwota wypłaconych świadczeń to aż 1,26 mld zł. Tylko w ostatnim dniu sierpnia wypłaconych zostało niemal 288 mln zł na rzecz 15,5 producentów rolnych.

Łączne środki przeznaczone na ten cel to aż 2 mld zł. Jednocześnie w związku z dużym zainteresowaniem zarówno instytucja, jak i Minister Rolnictwa informują, że w przypadku zapotrzebowania budżet zostanie zwiększony, by wszystkie uprawnione osoby otrzymały wsparcie.

Tempo wypłat bez wątpienia jest satysfakcjonujące. Termin składania wniosków o dopłaty do pszenicy i gryki upłynął 31 lipca, a już 4 sierpnia przelano środki pierwszym rolnikom. Wcześniej ARiMR prowadził także nabór wniosków o dopłaty dla producentów pszenicy, gryki lub kukurydzy, którzy ponieśli straty w związku z atakiem Rosji na Ukrainę.

Jakie były stawki dofinansowanie za sprzedaż pszenicy i gryki?

Wysokość dopłat w przypadku sprzedaży zależy od tego, w jakim terminie doszło do sprzedaży ziarna. Pod uwagę bierze się również powierzchnię upraw. Na 2200 zł / ha mogli liczyć rolnicy, którzy dokonali sprzedaży pomiędzy 15 kwietnia a 14 maja. 3 025 zł/ha wsparcia otrzymają producenci rolni, którzy sprzedali pszenicę pomiędzy 15 maja a 15 lipca.



W przypadku gryki najwyższe stawki obowiązują w województwach podkarpackim i lubelskim (875 zł/ha), 805 zł/ha otrzymają rolnicy w województwie podlaskim, świętokrzyskim, małopolskim i mazowieckim. W pozostałych województwach stawka wynosi 700 zł/ha.

Co istotne, łączna pomoc nie może przekroczyć iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw, do której rolnik otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 rok. Powierzchnia będzie przy tym pomniejszona o tę, na którą producent otrzymał już wsparcie w ramach poprzedniego naboru wniosków. Pomoc nie może być również wyższa niż iloczyn stawki pomocy i powierzchni upraw, który oblicza się, mnożąc liczbę ton sprzedanej pszenicy razy 5,5, a gryki razy 1,6.

Kto mógł ubiegać się o wypłatę za sprzedaż pszenicy i gryki?

O dopłaty do pszenicy i gryki mogli ubiegać się rolnicy, którzy w 2022 roku złożyli wnioski o dopłaty bezpośrednie i wykazali uprawy pszenicy lub gryki. Maksymalna powierzchnia upraw tych roślin mogła wynosić 300 ha. Co ważne: na wypłaty mogli liczyć wyłącznie rolnicy, którzy sprzedali pszenicę lub grykę pomiędzy 15 kwietnia a 15 lipca 2023 roku na rzecz podmiotu uprawnionego do skupu, przetwarzania, obrotu zbożem lub podmiotu skupującego ziarno dla prowadzonej produkcji zwierzęcej.

Sprzedaż musiała być także potwierdzona poprzez fakturę VAT, duplikat faktury lub fakturę VAT RR. W tej edycji wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, który dokonał sprzedaży pszenicy lub gryki należało złożyć do 31 lipca 2023 roku.

