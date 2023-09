Wzrost cen rzepaku – oleiste z tendencją wzrostową na giełdach

Końcówka tygodnia pod znakiem wzrostu cen rzepaku

Sierpień zakończył się wyraźnymi wzrostami cen oleistych. Cena rzepaku MATIF zamknęła się na poziomie 470 euro/t (ok. 2100 zł/t). Oznacza to spadek o ponad jedną piątą w stosunku do wartości, jakie obserwowaliśmy rok wcześniej. Niemniej należy zwrócić uwagę na to, że długoterminowa tendencja wciąż jest spadkowa. Przypomnijmy – rekordowe ceny rzepaku odnotowywano w kwietniu 2022 roku, kiedy to notowania na MATIF wskazywały ponad 1000 euro za tonę tej rośliny oleistej.



Na kształtowanie aktualnych poziomów cen rzepaku wpływ ma przede wszystkim drożejąca ropa i produkty ropopochodne, a także perspektywa niższych plonów rzepaku niż przed rokiem w Unii Europejskiej. Te dwa czynniki, dodatkowo wzmocnione również przez sygnały napływające z USA i Kanady, przełożyły się na wzrosty wycen kontraktów krótkoterminowych. Z kolei presja na obniżenie cen wynika przede wszystkim z wysokich plonów na Ukrainie, i to pomimo niepewności towarzyszącej między innymi kontynuacji umów zbożowych czy ataków na kluczowe porty i stacje przeładunkowe.

A ile zakłady tłuszczowe i skupy w Polsce będą w stanie zapłacić za rzepak? Cena za tonę w przypadku kontraktów na listopad wynosi ok. 1950 zł za tonę. Kontrakty styczniowe plasują się na poziomie ok. 2000 zł. Jeszcze wyższe wartości mogą być oferowane w przypadku umów na następne miesiące przyszłego roku.

Jak widać, ceny zmieniają się dynamicznie, co utrudnia wytypowanie odpowiedniego momentu na przeprowadzenie transakcji. Zwłaszcza że spory wpływ na poziom cen może po raz kolejny mieć import zza naszej wschodniej granicy.

Wzrost cen rzepaku odnotowano na światowych giełdach

Trend wzrostowy w wycenie kontraktów na rzepak trwa na najważniejszej europejskiej giełdzie rolnej MATIF od końca maja – wtedy wycena osiągnęła minimum na poziomie niespełna 400 euro za tonę. Godne uwagi jest jednak to, że w połowie lipca udało się przekroczyć wartość 500 euro za tonę. Pokrywa się to również z notowaniami kanadyjskiej WCE.

Według aktualnych notowań wartość kontraktów listopadowych wyniesie 810 CAD za tonę. Na początku czerwca było to ok. 630 CAD/t. Maksimum z maja 2022 roku plasowało się natomiast na poziomie 1200 CAD/t.

Krótkoterminowy trend spadkowy dotyczy przy tym soi. Na początku września na CBOT notowania uplasowały się na poziomie niespełna 500 USD za tonę. Pod koniec lipca było to już ok. 570 USD/t. W czerwcu ubiegłego roku osiągnięto maksimum w wysokości niemal 650 USD/tonę.

Globalne zbiory rzepaku zdaniem większości analityków będą mniejsze od tych, z którymi mieliśmy do czynienia przed rokiem, co jest spowodowane między innymi suszą. Z danych wynika jednak, że mamy do czynienia z dużymi rezerwami surowca, co będzie przeciwdziałać znacznemu wzrostowi cen. Istotnym czynnikiem są również prognozy zużycia biopaliw.

Jak kształtują się ceny rzepaku na giełdach?

Początek września przyniósł umiarkowaną korektę cen rzepaku. W przypadku umów na listopad tego roku, w dniu 5 września proponowano 464 euro/tonę. Zdecydowanie wyższa stawka dotyczy umów na luty 2024 roku (ok. 480 euro/t) oraz maj 2024 (ponad 485 euro/t). O ponad 4 proc. spadła również cena Canoli ICE Canada, która zamknęła się na poziomie 810 CAD/t. Na tej samej giełdzie podobny spadek zaliczyła soja (aktualna wycena to 1350 CAD/t).

Polsatnews.pl