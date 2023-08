Kiedy przycinać bukszpan? Co jest niezbędne do uformowania drzewu?

Bukszpan jest popularnym krzewem ozdobnym, który jest często sadzony w ogrodach, parkach i na terenach zielonych. Służy do formowania żywopłotów, żywych kształtów lub innych dekoracyjnych elementów krajobrazu. Aby tak było, należy go w odpowiedni sposób uformować. Zanim jednak przystąpisz do tego zadania, dowiedz się, kiedy najlepiej ciąć bukszpan i jak to zrobić!