Donald Tusk w mediach społecznościowych skrytykował politykę migracyjną rządu. Odniósł się do afery związanej z dymisją Piotra Wawrzyka, a na koniec porównał rząd do białoruskiego przywódcy.

Donald Tusk opublikował wpis, w którym skrytykował postępowanie rządzących dotyczące polityki migracyjnej.

"Rozpętać antymigrancką histerię, ściągnąć rekordową ilość migrantów, zarobić miliony na wizach, a na koniec rozpisać referendum w sprawie migracji. Łukaszenka to przy nich amator." - napisał na swoim Twitterze Donald Tusk.

Wpis nawiązuje do polityki migracyjnej prowadzonej przez PiS oraz do dymisji Piotra Wawrzyka z funkcji sekretarza stanu MSZ. Media podają, że Wawrzyk stracił posadę z związku z działaniami agentów CBA. Zainteresowali się oni mechanizmem wydawania wiz dla pracowników tymczasowych. Autorem rozporządzenia, które dawało możliwość sprowadzenia do Polski nawet 400 tysięcy robotników był Wawrzyk. Możliwe, że chodzi o wielką aferę korupcyjną.

Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że wobec byłego sekretarza trwa postępowanie wyjaśniające, a dymisja jest związana z dochodzeniem CBA.

Krytyka polityki migracyjnej. Politycy komentują aferę

Wpis Donalda Tuska skomentowali podczas konferencji prasowej - Jan Grabiec i Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej.

- Z jednej strony PiS straszy nas migrantami, ale tysiącami rozdaje pozwolenia na pracę i wizy dla migrantów z krajów muzułmańskich. Okazuje się, że w tle może być także korupcja, stąd dymisja Pana ministra Wawrzyka - powiedział Marcin Kierwiński podczas konferencji PO. Następnie zażądał ujawnienia we wszystkich agendach rządowych informacji na temat "ilu osobom z krajów muzułmańskich pozwolono wjechać do Polski".

- Wymyślili rozporządzenie, żeby bez jakiejkolwiek kontroli wpuszczać migrantów z kraju muzułmańskich. Mamy do czynienia z hipokryzją, mamy do czynienia z aferą i mamy do czynienia, z dużym prawdopodobieństwem, z korupcją - dodał.

Z kolei Jan Grabiec skomentował, że chociaż CBA prowadzi sprawę to przez ostatnie osiem lat celem tej służby nie było wyjaśnianie, a ukrywanie dowodów.

Do wpisu Tuska odniósł się także kandydat z listy PiS, wiceminister Ministerstwa Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka w programie "Graffiti". - Donald Tusk zachowuje się jak hejter internetowy. Jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda polityka migracyjna w Polsce to te informacje, które były przekazywane przez Platformę okazały się kłamstwem. MSZ prostowało te kłamstwa związane z przyjęciami, bo to jest pomylenie wniosku wizowego z przyjęciem, często te wnioski były przyjmowane wielokrotnie w wielu miejscach - skomentował.

