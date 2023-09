Upały a ochrona rzepaku – dowiedz się kiedy zabiegi mogą być nieskuteczne

Rzepak może być zainfekowany przez wiele gatunków chwastów dwuliściennych. Najczęściej roślinę atakują: chaber bławatka, mak polny, przytulina czepna, chwasty rumianowate czy dymnica pospolita. Ich zwalczanie tuż po siewie jest standardową praktyką. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze będzie to działanie skuteczne.

Upały a ochrona rzepaku – wysoka temperatura przeszkodą nawet przy dobrym uwilgotnieniu gleby

Jesienne zwalczanie chwastów jest bardzo ważne dla plonowania rzepaku i zboża. Odpowiednie podejście na tym etapie ma olbrzymi wpływ na dalszy wzrost i rozwój roślin. Warto pamiętać, że potencjał plonotwórczy rolnictwa kształtowany jest właśnie po lecie, dlatego tak istotne jest wykonanie właściwych zabiegów doglebowych.

Warunki do przeprowadzenia zabiegu są obecnie całkiem dobrze, co w dużej mierze wynika z optymalnego poziomu wilgotności względnej wierzchniej warstwy podłoża. Opady to jednak nie wszystko. Przeszkodą w skutecznej ochronie mogą być upały, a tych w ostatnich tygodniach w Polsce nie brakuje. Średnia temperatura w drugiej połowie sierpnia oscylowała wokół 28ºC.

W jakiej temperaturze nie wykonywać ochrony rzepaku?

Wysokie wskazania termometrów utrudniają związanie substancji z ziemią. Nasłonecznienie powoduje odparowanie, przez co gleba traci wymagany poziom wilgotności. W tej sytuacji część użytego herbicydu może nawet nie dotrzeć do podłoża. Eksperci radzą, aby nie dokonywać czynności ochronnych przy temperaturach powyżej 25 stopni Celsjusza.

Od tej ogólnej zasady są jednak przewidziane pewne wyjątki. Producenci środków każdorazowo precyzują wymagania termiczne dla konkretnych substancji aktywnych. I tak chlomazon może być stosowany przy maksymalnie 20ºC, z kolei petoksamid do 25ºC. Wskazane substancje będą się jednak optymalnie wchłaniały, gdy temperatury będą niższe.

Upały a ochrona rzepaku – rano i wieczór jako optymalna pora zabiegu

Kiedy najlepiej wykonywać zabiegi ochronne swoich upraw? Odpowiedź na to pytanie wynika z charakterystyki relacji upały a ochrona rzepaku. Skuteczność jest największa, gdy temperatura powietrza jest umiarkowana, a gleba odpowiednio wilgotna. Susza, wysokie nasłonecznienie i intensywne opady deszczu nie są mile widziane.

Optymalne warunki najłatwiej uzyskać wieczorem. To wtedy na ziemię osiada rosa, a w ciągu nocy temperatura powietrza pomaga w znacznym zredukowaniu odparowania podanych herbicydów. Podobne warunki panują rankiem, przy czym trzeba pamiętać, że gleba potrzebuje czasu na pochłonięcie zaaplikowanej substancji.

W tej sytuacji należy rozpocząć zabiegi co najmniej na dwie godziny przed planowanym wzrostem nasłonecznienia i temperatury. Dobrym pomysłem jest także implementacja środka wspomagającego działanie substancji. Ewentualne nieprawidłowe zwalczanie chwastów jesienią będzie prawdopodobnie wymagać powtórzenia zabiegu wczesną wiosną. A to mnoży kolejne wydatki i zagrożenia związane z niesprzyjającą pogodą już na początku wiosennej wegetacji.

red/ Polsatnews.pl